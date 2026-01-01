Año Nuevo en Times Square: adultos con pañales y protectores para aguantar horas sin moverse y no perder su lugar

La previa del Año Nuevo en Times Square vuelve a mostrar escenas tan insólitas como extremas. En redes sociales circuló un video en el que un hombre exhibe un paquete de protectores femeninos y explica, sin tapujos, que los usa para hacer sus necesidades allí mismo y no abandonar su ubicación. Según cuenta, el mayor problema no es la espera, sino el olor. Enseguida aparecen unos jóvenes que aceptan que tenían puestos pañales.

La situación tiene una explicación concreta. Para el festejo del 31 de diciembre, la policía de Nueva York cierra el perímetro varias horas antes del evento y no permite salir y volver a entrar. Quienes se retiran del sector vallado pierden automáticamente su lugar, lo que obliga a muchos asistentes a permanecer de pie durante más de diez horas seguidas, sin acceso a baños ni comida.

En ese contexto, algunos optan por soluciones extremas: pañales para adultos, botellas o protectores femeninos. No es una novedad, pero cada año reaparecen testimonios y videos que muestran hasta dónde están dispuestos a llegar quienes buscan ver el espectáculo desde las primeras filas.

El festejo en Times Square gira en torno a la tradicional caída de la bola luminosa, un ritual que se repite desde 1907 y marca el conteo final hacia el Año Nuevo ante millones de personas en todo el mundo. Estar lo más cerca posible del escenario se convirtió en una obsesión para muchos, dispuestos a soportar frío, horas de espera y condiciones extremas con tal de vivir el momento en primera persona.

