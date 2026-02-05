Padres que no pueden ver a sus hijos después del divorcio: el reclamo por el derecho al vínculo

Cada vez más padres denuncian que, después de una separación o divorcio, ingresar al sistema judicial no garantiza la restitución del vínculo con sus hijos, sino que, en muchos casos, profundiza el conflicto y genera daños irreparables. Organizaciones como la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (APADESHI), Padres de la Guarda e Infancias por Más Justicia acompañan a familias atravesadas por estas situaciones en distintos puntos del país.

Los testimonios coinciden en que la judicialización de los conflictos familiares, lejos de proteger a los niños, puede derivar en procesos largos, costosos y emocionalmente devastadores tanto para progenitores como para menores.

Padres afectados sufren depresión, ansiedad y pérdida de responsabilidad

Qué es APADESHI y cuál es su rol

APADESHI es una asociación civil sin fines de lucro creada en Argentina en 1988 para apoyar a padres, madres y otros familiares privados del contacto con sus hijos menores tras separaciones o divorcios, de forma que consideran ilegal o arbitraria. Nació de experiencias de personas que dejaron de ver a sus hijos y no encontraron respuestas en los tribunales.

La organización trabaja en tres áreas principales:

Informar y visibilizar la problemática del alejamiento de hijos tras conflictos judiciales.

Brindar orientación jurídica, social y psicológica a quienes atraviesan estas situaciones.

Promover cambios legales y culturales que prioricen el interés superior del niño y el derecho a mantener vínculo con ambos progenitores.

Uno de sus logros más destacados fue impulsar la Ley Penal 24.270, sancionada en 1993, que penaliza el impedimento u obstrucción ilegítima del contacto entre hijos menores y el progenitor no conviviente, con penas de entre un mes y un año de prisión. Aunque suele asociarse a padres varones, la entidad aclara que también acompaña a madres, abuelos, tíos y otros familiares en situaciones similares.

“Ingresan buscando justicia y la familia se destruye”

Desde APADESHI aseguran que muchas familias llegan a la Justicia con la expectativa de resolver el conflicto, pero terminan atrapadas en procesos que profundizan el daño.

“Las personas ingresan desinformadas, pensando que un abogado va a solucionar el problema, y lo que encuentran es un sistema jurídico que, en muchos casos, termina destruyendo totalmente a la familia”, explican. El daño se manifiesta tanto en lo económico como en lo emocional, y afecta a los niños, quienes quedan en medio de disputas prolongadas.

La Ley 24.270 y las denuncias

La Ley 24.270 de Impedimento de Contacto busca garantizar que los hijos mantengan relación con el progenitor no conviviente. Sin embargo, las organizaciones advierten que su aplicación es irregular y que los tiempos judiciales retrasan la restitución del vínculo. APADESHI utiliza el concepto de “inculcación maliciosa”, acuñado por su referente José Bouza, para describir casos en los que un progenitor manipula al menor para generar rechazo hacia el otro.

Los hijos presentan angustia, lealtad dividida, problemas conductuales y dificultades académicas

Bouza explica el impacto en los hijos: “Cuando un niño pierde el contacto con uno de sus padres, pierde la mitad de su vida. Si queda a cargo de un sector que no respeta la ley, que es violento o contradictorio, ese niño se va a formar en ese esquema, sin posibilidad de conocer la verdad ni de construir su propia identidad”.

La mirada desde Infancias por Más Justicia

Esta organización, con base en Mendoza, coincide en que muchas denuncias presentadas en la Justicia no logran sostenerse con pruebas, pero el daño ya está hecho. “La obstrucción del vínculo genera daños irreparables en los menores”, señalan. También advierten sobre el impacto social para el progenitor denunciado: “Aunque la denuncia no prospere, la condena social es irreversible y afecta vínculos personales y laborales".

"Sin embargo, el mayor afectado siempre es el niño”, agregó. Según la organización, la lentitud y la ineficiencia del sistema judicial consolidan el rechazo del menor hacia uno de los progenitores sin mecanismos eficaces para revertirlo.

Espacios de contención y acompañamiento

Además de APADESHI, existen otros espacios donde padres y madres pueden recibir apoyo social, psicológico y orientación legal:

APADESHI – comunidad activa en Facebook.

Padres de la Guarda – grupo de acompañamiento en Facebook.

Infancias por Más Justicia – presencia en Facebook e Instagram, con trabajo territorial en Mendoza.

Las organizaciones coinciden en un reclamo común: la Justicia debe actuar con mayor celeridad y enfocarse en el interés superior del niño, evitando que los conflictos entre adultos vulneren el derecho de menores a mantener vínculos.