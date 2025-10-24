La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este viernes 24 de octubre una nueva medida de fuerza de cuatro horas, que provoca demoras y cancelaciones de vuelos, afectando a cientos de pasajeros en sus traslados hacia distintos destinos.

El paro de pilotos se debe a la falta de acuerdo salarial entre el Gobierno y el sindicato. Desde APLA reclaman mejoras en los salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, temas que aún no obtuvieron respuesta en las negociaciones paritarias.

Aerolíneas Argentinas suspende ocho Boeing 737-800 tras falla en vuelo a Córdoba | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo saber si el vuelo sale o está cancelado o demorado

Para consultar el estado del vuelo, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial de la aerolínea con la que viajan. Además, la página de Aeropuertos Argentina 2000 ofrece información actualizada sobre arribos y partidas en todos los aeropuertos del país.

-En el caso de Aerolíneas Argentinas, se puede acceder a la sección “Estado del vuelo” en su web oficial y buscar por fecha, número de vuelo o destino. El sistema indicará si el vuelo está en horario, demorado o cancelado.

-También es posible realizar consultas a través del WhatsApp oficial de la compañía, seleccionando la opción 2 del menú principal.

Hasta qué hora hay paro de vuelos

El paro de actividades comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 10, generando demoras y cancelaciones principalmente en el Aeroparque Jorge Newbery.

Según estimaciones, más de 7.000 pasajeros resultan afectados por la medida. Desde el gremio explicaron que la decisión de realizar asambleas responde al fracaso de las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas.