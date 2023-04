"Pensé que me había reventado la cabeza": se le cayó un árbol encima y se salvó de milagro

Una mujer sufrió un inesperado accidente en la ciudad de Rosario este martes 25 de abril al mediodía. La víctima se desplazaba por la vía pública y súbitamente un árbol se desmoronó y se le vino encima. Si bien la sobreviviente reaccionó a tiempo, no pudo evitar el impacto sobre la cabeza y la espalda. "Pensé que estaba muerta”, dijo la mujer al recapitular la secuencia desde el sanatorio donde se está recuperando.

En redes sociales se viralizó el impactante video del accidente que sufrió Analía Romero mientras caminaba a metros de las calles Moreno y Catamarca, en Rosario.

De un momento a otro, un árbol se desprendió de sus raíces y se cayó encima de Analía, que intentó escapar pero no logró evadir el impacto del tronco voluminoso.

"Gracias a Dios, reaccioné e intenté escapar, porque si no me hubiera agarrado el tronco de lleno y me mataba", advirtió Analía en diálogo con LT8 un día después del accidente.

Los vecinos de la cuadra ya habían presentado denuncias previas ante la Municipalidad por el estado de los árboles y el riesgo de desplome, según se detalló en el medio local Rosario 3.

Analía Romero dialogó con la prensa tras el accidente.

"Sentí el golpe en la espalda y atrás de la nuca": el testimonio de la sobreviviente

“Iba caminando por Moreno. En eso, sentí un ruido, me quedé quietita y pensé: es una rama. Pero cuando me di vuelta vi que el árbol se me venía encima. Traté escapar corriendo, pero no pude”, relató la sobreviviente.

"Sentí el golpe en la espalda y atrás de la nuca. Cuando caí lo primero que sentí era algo que me salía algo por la nariz. Pensé que me había reventado la cabeza. Y no, era agua", recapituló la mujer accidentada.

"En eso veo a un muchacho y le pedí ayuda, porque pensé que me moría”, puntualizó.

Sin embargo, Analía Romero no llegó a perder el conocimiento, según sus declaraciones en los medios locales.

"Sentí que se me nublaba la vista"

“Una mujer policía se acercó enseguida. Otra vecina también me ayudó. Yo les pedía que no me dejen cerrar los ojos. Y aunque en varios momentos sentí que se me nublaba la vista, hice todo el esfuerzo para no cerrarlos", recordó.

Tras oír “los ruiditos” del tronco que comenzaba a desmoronarse, Analía intentó esquivar el golpe en vano.

No obstante, no perdió la fe y en el momento más crítico le pidió ayuda a Dios.

“Miraba al cielo, y decía: 'Señor, no es mi momento'. Entonces, Dios puso su manito en mi cabeza y me dio una oportunidad más de vida", observó la mujer, quien remarcó que de ahora en más tendrá que festejar dos cumpleaños.

CA/ED