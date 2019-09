Piquetazo del 24 de septiembre: habrá cortes y movilizaciones pero sin acampe

Integrantes del "Sindicalismo Combativo" y del Frente Piquetero, liderado por el Polo Obrero, tenían previsto realizar el martes 24 de septiembre una serie de protestas en todo el país para reclamar por el aumento de salarios y jubilaciones, la apertura de paritarias y la asistencia de los comedores.

La nueva seguidilla de manifestaciones se resolvió en un encuentro realizado hace dos semanas en el camping del Sindicato Unido de los Trabajadores de Neumático (SUTNA) por las agrupaciones más combativas que desoyeron el pedido del candidato opositor Alberto Fernández de abandonar las manifestaciones en las calles y se encuentran enfrentadas a otras organizaciones más cercanas al kirchnerismo como Barrios de Pie, el Movimiento Evita y Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El vocero del Polo Obrero Eduardo Belliboni adelantó que la protesta de mañana constará de cortes y movilizaciones pero que el acampe no se va a concretar, al menos hasta ver la reacción del Gobierno ante el resto de medidas.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero: "Nosotros no vamos a ningún lado por un choripán"

"Hay una movilización en veinte provincias votada hace 15 días atrás de muchas organizaciones sociales y sindicales (...) que van a levantar un pedido de reclamo que nos parece imprescindible necesario y urgente”, consignó Belliboni en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

Sobre las protestas, el vocero del Polo Obrero precisó: “Habrá cortes y movilizaciones en el resto de las provincias y especialmente salimos de la Unión Industrial Argentina mañana a las tres de la tarde hacia la Plaza de Mayo para levantar ese reclamo y el pedido a la CGT de un paro de 36 horas”.

No va a haber acampe, está votado pero en suspenso precisamente para esperar una respuesta del Gobierno, dijo Belliboni

Y agregó: “No va a haber acampe, está votado pero en suspenso precisamente para esperar una respuesta del Gobierno. Nuestra intención es que se abra una mesa de diálogo y no escalar en la protesta. Ahora, el Gobierno todavía no está atendiendo a los problemas a la altura de las enormes necesidades que hay”. De ese modo, se descartó por el momento una protesta como la que llevaron adelante a principios de septiembre frente al Ministerio de Desarrollo Social.

El sindicalista afirmó que esta modalidad de protesta se va a definir pasada la jornada de movilizaciones de mañana: “Queremos ver si se puede abrir la posibilidad de un diálogo y queremos esperar ese tiempo. No queremos anunciar el acampe porque la idea no es escalar en la protesta sino dar respuestas en un período difícil, de transición entre un Gobierno y otro”.

