Poder Ciudadano realizó su cena anual en el Sheraton con Marta Lagos como oradora principal

La Fundación Poder Ciudadano realizó su clásica cena anual en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. El evento reunió a más de 400 invitados del mundo político, judicial, empresarial, periodístico y de la sociedad civil, en una velada que tuvo como eje el lema “Hablemos de democracia”.

La apertura estuvo a cargo de Martín D’Alessandro, politólogo y flamante presidente de la entidad anfitriona, quien en su discurso inaugural puso el foco en la importancia de la transparencia y en la necesidad de fortalecer lo que definió como “sistemas de integridad” para combatir la corrupción. “El secreto es una de las peores regulaciones que un gobierno democrático puede implementar”, advirtió, en alusión al decreto que restringió el derecho de acceso a la información pública.

D’Alessandro insistió en que la corrupción no distingue partidos ni tamaños de Estado y que su persistencia se debe, en gran parte, a la falta de compromiso de las dirigencias públicas y privadas, pero también de la propia ciudadanía. Destacó que “sin integridad no hay desarrollo económico estable, por más inversiones que haya, y sin integridad no hay democracia previsible, por más elecciones que existan”. Además, enfatizó en la labor histórica de Poder Ciudadano en la promoción del acceso a la información, el acompañamiento a causas judiciales y la formación de nuevas generaciones de abogados a través de su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción.

El encuentro continuó con la exposición central de Marta Lagos, reconocida analista, fundadora de Latinobarómetro y de MORI Chile, considerada una de las voces más influyentes de la región. Con un repaso histórico y comparativo, planteó la tensión entre democracia y crisis sociales: “Siempre le echan la culpa a la democracia. ¿Por qué? La democracia no es la causa, sino la víctima de nuestras sociedades”, sostuvo, provocando un largo aplauso en el auditorio.

Lagos destacó que la elección de Javier Milei en 2023 generó un salto de 12 puntos en el apoyo a la democracia en Argentina, que hoy se ubica como el país con mayor respaldo en la región. “La alternancia mejora la satisfacción con la democracia”, explicó, aunque remarcó que solo el 45% de los argentinos está conforme con su funcionamiento actual.

Con frases que alternaron incomodidad y esperanza, Lagos subrayó que “la élite argentina no está a la altura de su pueblo”, lo que desató otra ovación. Señaló también la persistente desconfianza interpersonal como un problema estructural: “Lo que no ha cambiado en estos 40 años es la desconfianza. Siete de cada diez argentinos dicen que no se sienten representados por el Parlamento”.

La analista también se refirió al impacto de los cambios religiosos y sociales en la vida democrática, la necesidad de mayor representación femenina en espacios de poder y el rol de las redes de la sociedad civil como un capital a defender frente a la corrupción y el narcotráfico en la región.

Marta Lagos

Lagos cerró con un mensaje enfático: “No se sienten en los laureles pensando que la democracia llega sola. Hay que nutrirla, cuidarla y salir a defenderla”. La conducción de la gala estuvo a cargo de Eleonora Cole, periodista de TN, quien guio el cronograma que incluyó un cóctel de bienvenida a las 19:30 y la cena formal a las 21 horas.

Entre los invitados destacados se encontraban Heidi Gómez Rápalo, encargada de Negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo Quesney y representantes de otras embajadas en el país. De la política local asistieron, entre otros, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Juan Manuel Abal Medina, Gabriela Michetti, Mario Negri, José Urtubey, Diego Guelar, Emilio Monzó, Juan Manuel López, Julia Strada y Paulo Cervi.

La edición 2025 de la Cena Anual reafirmó, una vez más, el rol de Poder Ciudadano como capítulo local de Transparencia Internacional y su misión de defender las instituciones democráticas. Desde 1989, la organización promueve mecanismos de control ciudadano y fomenta un diálogo plural que, en palabras de D’Alessandro, busca “proteger a la democracia frente a este y a todos los gobiernos”.

