CIPPEC celebró sus 25 años en una cena anual atravesada por la carrera electoral

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó este lunes una nueva edición de su tradicional cena anual, un evento que desde hace más de dos décadas convoca a referentes del poder político, económico y social de Argentina. La edición de este año tuvo un significado especial, ya que no solo marcó el 25° aniversario de la organización, sino que también coincidió con la campaña electoral.

Bajo el lema “Transformando realidades para el futuro”, el encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reunió a más de mil invitados, entre ellos empresarios, diplomáticos, sindicalistas, dirigentes de distintos espacios políticos y algunos representantes del Gobierno, quienes compartieron un espacio de análisis y proyección ante los desafíos del país.

Primera encuesta tras el cierre de listas en CABA: cómo miden Leandro Santoro, Ramiro Marra y Caruso Lombardi

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los candidatos porteños no dudaron en dar el presente. Ese fue el caso de Silvia Lospennato, confirmada como puntera de lista del PRO, así como Ramiro Marra, que encabezará la lista libertaria disidente ‘Libertad y Orden’ (UCeDé), compitiendo con la boleta de La Libertad Avanza (LLA). Lo mismo hizo Oscar Zago, jefe del bloque del MID en Diputados, quien llegó junto al ex DT Caruso Lombardi, su apuesta para la Ciudad de Buenos Aires. Además, María Eugenia Vidal, diputada nacional y flamante jefa de campaña de la elección porteña, se mostró en el evento. Sin embargo, el portavoz presidencial y candidato libertario Manuel Adorni no participó de la cena.

En esa línea, tampoco se destacó la presencia oficialista. Uno de los funcionarios nacionales que se dejó ver fue José “Cochi” Rolandi, vicejefe de Gabinete, bajo la órbita de Guillermo Francos. Otros de los pocos asistentes del Ejecutivo fueron los secretarios Daniel González (Coordinación de Energía y Minería), María Ibarzabal Murphy (Planeamiento Estratégico Normativo), Juan Bautista Ordóñez (Niñez, Adolescencia y Familia), María Tettamanti (Energía), Carlos Torrendell (Educación) y José Luis Vila (Asuntos Estratégicos); así como los subsecretarios Alejandro Cacace (Reformas estructurales) y Héctor Huici (Simplificación y Desregulación).

Los gobernadores Ignacio Torres, Raúl Jalil y Martín Llaryora

El principal armador bonaerense de LLA y mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja, fue uno de los primeros en llegar al Centro de Convenciones. También estuvo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien se posiciona abiertamente dentro del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires. Otro de los jefes comunales que asistió fue el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, del peronismo.

Asimismo, por el peronismo, dieron el presente la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Por su parte, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno llegó junto a Alejandro Kim, su candidato a legislador porteño por el partido Principios y Valores.

Guillermo Moreno y Alejandro Kim

En representación de las provincias, dieron el presente los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), junto a los vicegobernadores Hebe Casado (Mendoza), Gisela Scaglia (Santa Fe), Rubén Dusso (Catamarca) y Gustavo Menna (Chubut).

Por otro lado, el sindicalismo también tuvo representación, aunque con un perfil bajo. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y figura clave en la CGT, se movió con cautela, en la previa al tercer paro general de la central obrera que tendrá lugar el próximo 10 de abril.

Dentro de las otras figuras destacadas se encontraron Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), los economistas Carlos Melconian, quien lanzó: “Me imagino que va a haber es una nueva política cambiaria y un nuevo régimen cambiario”, y Martín Redrado, así como el académico y jurista Ricardo Gil Lavedra.

Oscar Zago y Caruso Lombardi

La directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou, y el presidente del Consejo de Administración, José Orlando, fueron los anfitriones de la jornada, que contó con la conducción de Iván de Pineda. En la previa al evento, Díaz Langou destacó el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y la transparencia: "Desde hace 25 años, en CIPPEC trabajamos para impulsar políticas públicas que mejoran la vida de las personas, fortalecen la transparencia y promueven un desarrollo sostenible para el país".

"La cena anual será un momento clave para analizar los logros alcanzados, los retos que aún enfrentamos, y reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina más justa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces", había añadido la directora ejecutiva.

En la misma línea, Orlando subrayó la importancia del diálogo para la implementación de políticas efectivas: "Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo estos espacios de articulación en todos los niveles del Estado, convencidos de que solo a través del trabajo conjunto podemos generar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas". "En esta cena anual, renovamos nuestra determinación de seguir contribuyendo al desarrollo de un país más estable, equitativo y transparente", enfatizó.

La carrera electoral, presente en la Cena Anual de CIPPEC: críticas y lealtades hacia los rivales

Antes de que comenzara el evento, algunos de los asistentes se tomaron unos momentos para dialogar con la prensa presente, entre la que se encontraba PERFIL. Weiss, uno de los primeros en llegar, celebró la realización de la cena anual, caracterizada por agrupar dirigentes de distintos espacios políticos, especialmente en la cuenta regresiva a los comicios. "Hay que valorar lo que hace el CIPPEC y continuar ese trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con estas reuniones, esperemos que sigan independientemente del año electoral", ponderó.

Con un tono crítico, Pareja no dudó en cuestionar los dichos del expresidente Mauricio Macri sobre que "la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO". "El expresidente viene cometiendo varios errores", lanzó el armador libertario ante la consulta de los medios. "Yo no creo que sea producto de lo que él piensa. No conozco a su grupo más íntimo, pero imagino que está muy mal asesorado. Sus gobiernos tenían dirigentes y funcionarios que marcaban lo mismo", explicó.

Sumado a esto, consideró "lamentable" que "ataque a alguien de manera personal". "El expresidente se vuelve a equivocar, está errado. Imagino que está mal asesorado como también lo estuvo en su gobierno, por lo cual no sorprende", reiteró. "Vengo sosteniendo desde el primer día que él se equivocaba en el rumbo que estaba siguiendo", insistió, a la par que contrapuso: "Desde el primer día nos hemos acercado y hemos decidido no llevar adelante políticas a las que están acostumbrados los partidos, sino a abrir los brazos a los dirigentes".

Sebastián Pareja, contra Macri: "El expresidente viene cometiendo varios errores"

Asimismo, manifestó que los acuerdos del partido "son con los dirigentes". "Muchos dirigentes de La Libertad Avanza están llegando a acuerdos con el PRO en Buenos Aires. En la medida en que los acuerdos no tengan que ver con la vieja forma de actuar en la que se dividen los porcentajes de la lista o del poder, los acuerdos van a seguir", indicó.

En ese sentido, consideró que la foto de los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli en Casa Rosada "es mucho más" que solo una imagen. "El PRO en el Congreso ha dado muestras muy claras de cuál es el rumbo del país y el acompañamiento que da" a las políticas impulsadas por el oficialismo, afirmó.

"Los dirigentes de Buenos Aires nos estamos entendiendo y se están incorporando a las filas de La Libertad Avanza o trabajando en conjunto. Santilli y Ritondo lo han demostrado este año en el Congreso. Estamos parados en una posición de que aún muchas cosas hay que acordar cara a cara, espacios por espacios", añadió.

Además, trazó un paralelismo entre la política provincial y porteña: "En Buenos Aires, La Libertad Avanza está consolidada, dimos un salto de calidad. Capital parece ser un gueto. Buenos Aires tiene más claridad respecto a dónde estamos parados, la fuerza electoral que tiene". Finalmente, consideró que Macri "no impacta" en el armado provincial: "Lo que pasó hasta ahora no impactó en casi nada, así que no creo que impacte a futuro". "Me parecen desafortunadas las declaraciones, no ayudan. En CABA nunca hubo voluntad de lado del PRO de llegar a un acuerdo electoral, con lo cual hace que las cosas se tensen", insistió.

María Eugenia Vidal: "Hoy votar el PRO es garantizar no volver al pasado"

Durante su llegada, Vidal fue consultada por las declaraciones de Pareja, ante lo que lamentó "la decisión evidente" de Karina Milei de que haya "boletas separadas". "La verdad es una lástima porque los argentinos habían elegido en 2023 a Javier Milei como candado del país. Por eso hemos acompañado las decisiones difíciles sin especular para representar el cambio en la Ciudad. Hay una decisión de Karina Milei y de La Libertad Avanza de no confluir con el PRO. No es una descalificación, es lo que pasa. Nos sorprende y nos apena", expresó.

Y agregó: "Tenemos que pensar lo mejor para los porteños y poner nuestra energía en todas las políticas que necesitan. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ser un límite al populismo. Hoy votar el PRO es garantizar no volver al pasado y que mantengamos el rumbo del presente sin volver atrás, con gobernabilidad y experiencia para avanzar al futuro".

También se refirió a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta por fuera del partido amarillo y sus cuestionamientos hacia la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el estado actual de la Ciudad de Buenos Aires. "Me parece triste que haya decidido otro camino y arrancara la campaña descalificando a un adversario con el que camino hace 20 años", consideró.

En ese sentido, criticó los planteos del exalcalde, quien sostuvo que se postulaba porque, entre otras cosas, en la Ciudad de Buenos Aires había "olor a pis". "El problema de la Ciudad no es de limpieza, es más grande que eso, es un problema social en la Argentina. Pasamos una crisis del 220% de inflación con familias rotas y personas que sufren y revuelven la basura para llegar a fin de mes. Eso deja huellas", ponderó, a la par que destacó que el territorio porteño se encuentra "mejor con obras emblemáticas, una Policía que bajó las tasas de homicidio y las cuentas en orden con déficit 0 desde hace cuatro años".

Ramiro Marra: "Le tengo un especial cariño a La Libertad Avanza"

A diferencia de los otros dirigentes políticos, Marra reafirmó su lealtad con su partido originario. Sobre el impacto de su candidatura en su espacio político previo, el actual legislador porteño indicó que no tenía conocimiento de que "haya molestado" al presidente Javier Milei o a LLA. "Me parecería raro [si hubiera molestado]. Competir democráticamente hace sano a toda la política argentina", analizó.

"Le tengo un especial cariño a La Libertad Avanza. Me lleva adelante para seguir construyendo el camino", expresó. Consultado sobre balances políticos, indicó que no los hace y que "puede hablar bien de otro candidato", "algo a lo que no están acostumbrados" los argentinos.

Además, arremetió contra el kirchnerismo, al cual definió como "el espacio político que destruyó este país". "Es mi máxima virtud y logro haber sacado al kirchnerismo del poder. No quiero que vuelvan y voy a hacer lo posible para que no lo hagan. Fue lo peor que le pasó a la Argentina", subrayó.

CIPPEC proyectó los desafíos para la Argentina de 2050: estabilidad, desarrollo e institucionalidad

Durante el evento, la directora ejecutiva del think tank destacó la importancia de proyectar el desarrollo del país para los próximos 25 años y planteó tres ejes clave para lograrlo: estabilidad, desarrollo e institucionalidad. Sobre el primer ítem, subrayó los avances logrados en la estabilización económica del último año, pero advirtió que "para sostenerla, es imprescindible abordar el principal componente del gasto público: el sistema previsional”.

La propuesta de CIPPEC incluye una reforma integral que contemple cambios en las condiciones de acceso a la jubilación, dado que solo el 24% de la población cumple con los 30 años de aportes requeridos, lo que ha llevado a recurrir a moratorias. Además, se plantea la necesidad de definir reglas claras para el cálculo de los haberes iniciales, eliminar la discrecionalidad en la distribución de beneficios y garantizar una cobertura básica universal en un mercado laboral con un 40% de informalidad. También se propone revisar los regímenes de excepción, que representan casi la mitad del gasto previsional.

La directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou

Para el think tank, el crecimiento económico sostenible depende de una estrategia de desarrollo basada en el aumento de la productividad y la integración al comercio internacional. “Esto requiere una mayor integración al comercio internacional, especialmente, aumentar las exportaciones, y remover las barreras que dificultan el desarrollo de sectores clave como el energético, la agroindustria, la biotecnología, la minería y la economía del conocimiento. Estos sectores tienen el potencial de generar los empleos que nuestro país necesita”, explicó Díaz Langou.

Al respecto, destacó que la atracción de inversiones, la promoción de la innovación tecnológica y el desarrollo del talento humano son fundamentales. En este sentido, desde la organización sostuvieron que la reforma del sistema educativo es una prioridad, con énfasis en la actualización de los planes de estudio, la mejora de las metodologías de enseñanza y el fortalecimiento de la formación docente.

Mauricio Macri lanzó una fuerte crítica al "entorno" de Javier Milei: "La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO"

También subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la estabilidad del país a largo plazo. “Si se arma todo por decreto, después va a ser más fácil desarmar todo por decreto”, advirtió la directora ejecutiva de la organización.

En esa línea, manifestó que uno de los pilares del Estado de derecho es la independencia y legitimidad del Poder Judicial. Para restaurar la confianza en la justicia, CIPPEC propuso establecer procesos de designación más transparentes y promover acuerdos políticos que aseguren estabilidad en los nombramientos. Asimismo, se remarcó la importancia de fomentar una mayor diversidad en la Corte Suprema, asegurando una representación equitativa, incluida la presencia de mujeres en su conformación.

“Quiero que aprovechemos este momento histórico en el que estamos, en el que se cuestionan muchos valores, para preguntarnos: ¿cuáles son las convicciones que los llevaron, a cada uno, a cada una de ustedes, a tomar los roles de liderazgo que hoy ejercen? Tenemos la responsabilidad de construir un legado: un país donde nuestros hijos y nietos puedan proyectar su futuro. El primer paso es conversar, especialmente con quienes piensan distinto. Esta Cena es para eso. Empecemos hoy. Empecemos ahora”, concluyó Gala Díaz Langou.

El presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando

Durante su discurso, Orlando reafirmó el compromiso de CIPPEC "con el desarrollo de la Argentina, a través de la producción de conocimiento, el análisis riguroso, la generación de propuestas innovadoras y el trabajo colaborativo con todos los sectores". "Seguiremos aportando con responsabilidad y convicción al diseño de políticas públicas sostenibles y al fortalecimiento de nuestra democracia”, indicó.

Mirando hacia atrás, destacó que, durante los últimos 25 años, contribuyeron a "hitos como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, el Debate Presidencial y la Boleta Única en Papel". En tanto, aseguró que, de cara al futuro, "el foco central de nuestra agenda estará puesto en pos de la estabilidad económica, en transformar el sistema educativo, en generar condiciones para la creación de empleo privado y en fortalecer la calidad institucional".