Programa de intercambio profesional permite a jóvenes argentinos conocer empresas y universidades de Estados Unidos

La segunda edición del Global Immersion Program, el intercambio profesional impulsado por un consorcio de grandes compañías argentinas, volvió a reunir a jóvenes talentos para ofrecerles una experiencia inmersiva de dos semanas en Estados Unidos. A grandes rasgos, el objetivo es claro: fortalecer habilidades de liderazgo, ampliar la visión global de los participantes y promover un intercambio cultural que conecte a la nueva generación de profesionales argentinos con los principales centros tecnológicos, académicos y corporativos del mundo e impulsando nuevas oportunidades.

A lo largo de la estadía, los seleccionados recorren empresas de primer nivel como Amazon, BP, Honeywell, Tenaris y Axiom Space y, en cada una de estas visitas, los jóvenes acceden a sesiones de trabajo, charlas con especialistas y recorridos por áreas estratégicas de operación e innovación. También, participan de encuentros académicos en Rice University y la University of Texas at Austin, dos instituciones con fuerte presencia.

De hecho, los participantes son, en su mayoría, egresados recientes de carreras de ingeniería de universidades como la UBA, UTN, ITBA y la Universidad Nacional de Rosario, muchos de los cuales ya trabajan en sectores como la energía, la industria o la tecnología y aprovechan el programa para incorporar modelos de gestión y nuevas herramientas que luego trasladan a sus equipos. Además, deben desarrollar un proyecto colaborativo que continúa incluso después del viaje y que apunta a identificar buenas prácticas y adaptar los aprendizajes a las necesidades de sus empresas.

La iniciativa es impulsada por CGC, Honeywell, Pan American Energy, Techint Ingeniería y Construcción, Tecpetrol y Tenaris, empresas que comparten el objetivo de fortalecer el capital humano del país y generar oportunidades de formación con estándares internacionales. Durante su estadía en Houston, el grupo también participó de actividades de networking organizadas por IAPG Houston, consideradas fundamentales para construir vínculos estratégicos con profesionales, académicos y referentes del sector energético, además aprovecharon aprendizajes avanzados aplicables.

Además, contaron con el acompañamiento del Consulado Argentino en Houston, que reforzó el valor institucional de la iniciativa.

Uno de los momentos más inspiradores del recorrido fue la visita al Space Center Houston, donde los jóvenes compartieron una jornada con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica salteña que está en camino a convertirse en la primera argentina en viajar al espacio rumbo a la Estación Espacial Internacional. Su historia, marcada por la investigación, la innovación y la perseverancia, dejó una fuerte impresión en el grupo y se convirtió en un símbolo de las posibilidades que ofrece la formación científica en el país, inspirando avances auténticos y aspiraciones crecientes.

De regreso en Argentina, los participantes continúan trabajando en un proyecto conjunto que apunta a analizar prácticas innovadoras observadas durante las visitas y adaptarlas al contexto local. El trabajo colaborativo es parte central de la propuesta, ya que busca reforzar el pensamiento estratégico, la creatividad y la capacidad de gestión en equipos multidisciplinarios.

Cómo se vincula con el Argentina Internship Program

El Global Immersion Program funciona como la segunda fase del Argentina Internship Program, un proyecto que desde 2015 recibe a estudiantes de universidades de Estados Unidos para que realicen experiencias laborales en compañías argentinas, donde más de 3.000 jóvenes se postularon desde su creación y 100 pasantes internacionales ya participaron de esta iniciativa. Ambos programas muestran el compromiso sostenido del sector privado con el desarrollo del talento joven y con la construcción de un intercambio cultural y profesional que fortalezca la relación de Argentina con el mundo.

Así lo confirmó Victoria Traverso, gerenta corporativa de Selección, Aprendizaje, Desarrollo y DEI de Pan American Energy, al señalar que esta edición consolida una visión compartida del sector privado: “Esta segunda edición fortalece una alianza entre compañías que creen que el futuro se construye de manera colaborativa. Impulsamos a jóvenes profesionales a pensar en grande, liderar con propósito y traer ideas que transformen nuestras organizaciones. Formar líderes con visión global es una apuesta por el futuro de la industria y del país”.

