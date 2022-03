Prohíben a un detenido participar de un recital y de un acto para chicos que padecen autismo

Yamir Antiman (34), el preso rapero que compuso más de 45 temas y editó 19 videoclips estando detenido, no podrá salir de la cárcel para participar de su primer recital en vivo porque la Justicia rechazó el permiso. Tampoco podrá intervenir de un acto para chicos que padecen autismo.

La polémica decisión lleva la firma del juez Eduardo Andrejin, presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Isidro, que tiene a su cargo la causa de Antiman.

En el escrito, el magistrado calificó de "improcedente" el pedido realizado por su abogada defensora, María del Rosario Fernández, para que el músico dejara la cárcel de Campana el próximo sábado 19 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche para realizar pruebas de sonido y brindar un recital en el Teatro Colonial de Avellaneda.

El recital estaba previsto para el próximo sábado 19 de marzo.

Andrejin entendió que el pedido "no se encuentra abarcado en los motivos contemplados en los artículos 503 del C.P.P ni 23 de la Ley de Ejecución bonaerense 12.256".

La normativa vigente establece que el juez competente podrá "autorizar que el penado salga del establecimiento carcelario en el que se encuentre por un plazo prudencial y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo".

Los Espartanos y “El Renacido” Jara

Lo llamativo del rechazo es que existen sobrados antecedentes de internos que salieron para realizar actividades con el objetivo de apuntalar su reinserción social, puntal de toda política carcelaria.

Un caso testigo es el de los rugbiers Los Espartanos, el equipo de presos de la Unidad Nº 48 de San Martín, que sale regularmente para jugar contra combinados de la URBA como el SIC, San Andrés o Cuba.

Salen de la cárcel para jugar con los clubes de rugby más tradicionales

Otro antecedente reciente es el de Martín "El Renacido" Jara, un preso condenado a 14 años de cárcel por "robo" que dejó la Unidad N°48 de San Martín para boxear con un agente de la Bonaerense, Julián "El Diamante" Gómez.

En este caso, la salida, que se concretó en noviembre del año pasado, fue autorizada por el Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, Claudio Brun, y contó con el aval del jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Daniel García. No hubo ningún problema.

Incluso, un día antes de la pelea, Jara fue llevado hasta un hotel de la Ciudad de Buenos Aires para participar del pesaje previo. Llegó esposado y escoltado por dos móviles policiales. Lo mismo pasó en la noche de la histórica velada boxística.

Yamir Antiman editó 19 videoclips en prisión.



"Sobre la primera resolución (la que le prohíbe salir para participar del recital en Avellaneda) ingresé un recurso de apelación, pero el tribunal todavía no se expidió", explica a PERFIL María del Rosario Fernández, la abogada de Antiman. "Este es un tribunal que no contesta nada de todo lo que se le pide. Pedí cambio de régimen, salidas transitorias; pedí que restituyan cosas que se llevaron de allanamientos y no contestan. No contestan nada", se lamenta.

PERFIL también intentó comunicarse con el tribunal que falló en contra del traslado, pero en el despacho no respondieron a los llamados.

Otra prohibición

Además del recital, los jueces rechazaron por el mismo argumento una solicitud realizada por la Red Federal TGD Padres TEA, una agrupación de madres, padres y familiares que acompañan y asisten a persona con trastornos del espectro autista, y para la que Antiman colabora.

"Yamir compuso una canción de gran repercusión en nuestro país y América Latina acerca de la vida compleja que tenemos las familias de personas con autismo", se explica en el escrito en el que lo invitan a participar del acto central por el Día Nacional de la Concienciación sobre el Autismo, a realizarse el próximo 2 de abril.

En este caso, el músico contaba con el apoyo de la Coordinación de Educación en Contextos de Encierro, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

Enterado de la resolución judicial, el rapero informó la novedad a sus seguidores y hasta dio instrucciones para que soliciten el reembolso de las entradas. "Por más que la Justicia me niegue la salida, no voy a bajar los brazos. Cumpliré mi condena y demostraré con garra, fuerza y corazón que todo en la vida se puede. Hoy mis letras cobran más que nunca", publicó en su cuenta de Instagram.

Yamir está preso por robo desde mayo de 2019. La semana pasada, el mismo tribunal que ahora le negó las salidas, lo absolvió por el delito de asociación ilícita y le redujo tres meses la condena. Lleva dos años y diez meses en prisión.

Desde que lo arrestaron en Villa Ballester, en medio de una persecución policial, su vida cambió radicalmente. Se dedicó de lleno a la música y comenzó a escribir las letras de sus propias canciones en la soledad de su celda. Ya compuso más de 45 temas y editó 19 videoclips. También firmó un contrato para la distribución de sus trabajos para One RPM y recibió propuestas de grandes compañías como Sony, Warner Music y Universal.

Antiman, el preso rapero que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube

El recital, que estaba previsto para el próximo sábado 19 de marzo en el Teatro Colonial de Avellaneda, era un hecho histórico. Allí iba a cantar por primera vez en su carrera junto a otros artistas que colaboraron en sus videoclips, como Coqeéin Montana –pionero del trap en Argentina–, la Sonora Master o Fili Wey.

Antiman está alojado en un pabellón de la Unidad Penitenciaria Nº 41 de Campana. Su nombre cobró cierta notoriedad cuando se supo que con el dinero de sus botines había conocido varios países de Europa –entre ellos Italia, Suiza, Francia, España y Portugal–, donde además aprovechó para seguir delinquiendo hasta que fue descubierto por la Guardia Civil española y finalmente terminó deportado a nuestro país.

El músico interpreta un género musical conocido como “malianteo”, descendiente del reguetón, que nace de las pandillas de Puerto Rico, y que está creciendo en los sectores más populares del país. Malianteo viene de “maleante”, y sus canciones reflejan cuestiones vinculadas con la delincuencia, la vida en las cárceles más temidas y las problemáticas sociales.

Sus últimos sencillos, que están en sus cuentas oficiales de YouTube y Spotify, tienen millones de reproducciones. "Están en la mira", por ejemplo, el tema que grabó junto a Gonzalo Nawell y presentó hace seis meses, ya tiene cerca de 1.700.000 de vistas.

