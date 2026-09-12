Qué fue de Ardi Rizal, el nene que fumaba 40 cigarrillos por día y se volvió famoso en 2010

En 2010, las imágenes de Ardi Rizal fumando mientras caminaba en pañales recorrieron el mundo. El nene, que vivía en una aldea del sur de Sumatra, Indonesia, tenía apenas un año y medio y había desarrollado una fuerte adicción al cigarrillo.

Su consumo llegó a 40 cigarrillos por día, una cantidad que generó una enorme preocupación y puso el caso bajo la atención de las autoridades de Indonesia.

La historia también abrió un debate sobre la exposición de los chicos al tabaco y la responsabilidad de los adultos. Con el tiempo, Ardi recibió asistencia profesional y logró dejar de fumar.

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Cómo empezó a fumar Ardi Rizal

Ardi vivía junto a su familia en Teluk Kemang, una localidad ubicada al sur de Sumatra. Su madre trabajaba vendiendo pescado y el chico comenzó a interesarse por los cigarrillos que veía fumar a los adultos. Según contó años después, su primer cigarrillo se lo dio su propio padre. A partir de entonces, el consumo aumentó hasta convertirse en una adicción durante sus primeros años de vida.

Cuando las imágenes se viralizaron, la familia recibió fuertes críticas. La situación también llegó a las autoridades de Indonesia, que intervinieron ante la gravedad del caso.

Sus padres intentaron quitarle los cigarrillos, pero la reacción del chico era muy fuerte. Tenía ataques de ansiedad y hacía rabietas en las que incluso llegaba a golpearse la cabeza. Ante la dificultad para controlar la situación, la familia buscó ayuda profesional.

Dejó el cigarrillo, pero apareció otro problema

Ardi comenzó un proceso de rehabilitación con el psicólogo infantil Seto Mulyadi, que trabajó con él para ayudarlo a superar la dependencia. Dejar el cigarrillo no fue sencillo. La ansiedad que le provocaba la abstinencia derivó en un aumento importante de su consumo de comida.

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A los cinco años, Ardi pesaba 24 kilos, por encima del promedio para su edad y estatura. Su alimentación también era excesiva: podía comer varias porciones en una sola comida y tomar leche condensada.

Con el comienzo de la escuela, la situación empezó a cambiar. Las burlas de otros chicos por la cantidad de comida que llevaba hicieron que redujera sus porciones.

Qué fue de Ardi Rizal

Años después de que su historia se hiciera conocida, Ardi logró superar su adicción al cigarrillo. También comenzó a modificar sus hábitos alimentarios con una dieta basada principalmente en pescado y verduras.

En entrevistas posteriores, contó su experiencia y habló sobre la dificultad de abandonar una adicción que había comenzado cuando era apenas un chico.

LB/AF