Quiniela de hoy Jueves 2 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 2 de julio
• A la cabeza: 2840
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
2840
6615
2673
4559
6990
0937
7467
8929
7391
5693
9849
0512
6089
2956
1288
0758
3040
9330
0336
4786
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 2 de julio
• A la cabeza: 4264
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4264
8701
5957
7227
8983
5394
3179
0648
8667
2386
7847
5343
0539
8939
8448
4001
2046
9573
5043
8806
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 2 de julio
• A la cabeza: 1801
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1801
9796
5903
8535
5688
5846
7297
7664
4583
7428
2665
0005
6951
5574
1465
5769
5179
9829
3737
0201
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 2 de julio
• A la cabeza: 8723
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8723
8593
0422
3432
3220
5499
3009
0360
1952
2051
1498
6365
2295
2926
7832
3556
0600
6772
6988
4470
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 2 de julio
• A la cabeza: 7240
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7240
7414
4460
1589
9231
0456
3112
9075
5120
8643
2103
9478
5340
1204
6593
8742
0123
5439
7021
3852
Resultados de la Quiniela del 2 de julio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 7558
-
La Primera: 5332
-
Matutina: 2390
-
Vespertina: 9552
-
Nocturna: 2968
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 1045
-
La Primera: 6328
-
Matutina: 4712
-
Vespertina: 8950
-
Nocturna: 3411
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 5502
-
La Primera: 3981
-
Matutina: 1277
-
Vespertina: 6043
-
Nocturna: 8490
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.