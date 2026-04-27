Quiniela de hoy lunes 27 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 27 de abril

• A la cabeza: 5787 A continuación, la lista de los 20 números sorteados

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 27 de abril

• A la cabeza: 3819 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 27 de abril

• A la cabeza: 0774 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 27 de abril

• A la cabeza: 2744 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 27 de abril

• A la cabeza: 7943 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 27 de abril

• A la cabeza: 6277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 27 de abril

• A la cabeza: 1834 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 27 de abril

• A la cabeza: 4058 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 27 de abril

• A la cabeza: 8315 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 27 de abril

• A la cabeza: 5438 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados de la Quiniela del 27 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4116 La Primera: 5524 Matutina: 9052 Vespertina: 7128 Nocturna: 4245

Resultados Santa Fe La Previa: 1452 La Primera: 9658 Matutina: 8797 Vespertina: 5332 Nocturna: 7525

Resultados Entre Ríos La Previa: 0158 La Primera: 8092 Matutina: 5515 Vespertina: 7114 Nocturna: 8947

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.