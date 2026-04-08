Quiniela de hoy miércoles 8 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 8 de abril

• A la cabeza: 1774 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1774 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 7512 1080 7740 0888 1613 8342 7636 0777 1827 5937 6808 4192 8003 2780 3707 6714 0638 1475 2110

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 8 de abril

• A la cabeza: 4248 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4248 5856 4286 7579 6366 3591 2619 4812 1876 8387 7646 6561 6718 8927 3369 0210 4363 7943 5966 6112

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 8 de abril

• A la cabeza: 6971 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6971 6269 7579 3876 4906 9661 2540 1839 7489 3915 0683 0437 5135 6575 2145 0003 1476 4268 1355 7008

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 8 de abril

• A la cabeza: 3916 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3916 2726 4339 9103 9285 0371 7524 4072 6378 0233 5448 1221 4236 4731 8410 9508 0722 7660 6608 2686

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 8 de abril

• A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6813 8945 4444 3923 4557 7752 0464 9761 8689 8432 9343 5641 3956 9956 2251 0737 7742 0150 4988 3618

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 8 de abril

• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8077 5370 6299 3313 1315 3704 7976 0611 0751 1294 7705 6965 3209 3215 2779 1009 9924 3177 7531 4683

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 8 de abril

• A la cabeza: 7792 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7792 6837 0110 1900 3848 0716 1492 0027 5187 6810 4705 3853 8820 9806 2264 3101 3485 8638 0496 8382

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 8 de abril

• A la cabeza: 8121 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8121 0182 1581 5868 3196 1772 3033 9078 4661 3014 9772 4686 9172 2381 9494 6750 8760 0233 8798 3230

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 8 de abril

• A la cabeza: 1436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1436 4458 3639 3031 4415 0793 3018 0150 9858 8348 0017 2939 9400 3557 5110 1147 4663 5431 9212 0598

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 8 de abril

• A la cabeza: 6757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6757 0787 2735 5406 7719 4786 0638 7673 0773 6022 3020 5176 9598 1957 6516 3141 1944 0212 2883 7268

Resultados de la Quiniela del 8 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5616 La Primera: 6294 Matutina: 8999 Vespertina: 8534 Nocturna: 3105

Resultados Santa Fe La Previa: 4920 La Primera: 2434 Matutina: 8380 Vespertina: 1969 Nocturna: (En proceso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 3596 La Primera: 8563 Matutina: 1268 Vespertina: 7384 Nocturna: 2263

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.