miércoles 08 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 8 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Miércoles 8 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 8 de abril

A la cabeza: 1774 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1774

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  2. 7512

  3. 1080

  4. 7740

  5. 0888

  6. 1613

  7. 8342

  8. 7636

  9. 0777

  10. 1827

  11. 5937

  12. 6808

  13. 4192

  14. 8003

  15. 2780

  16. 3707

  17. 6714

  18. 0638

  19. 1475

  20. 2110

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 8 de abril

A la cabeza: 4248 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4248

  2. 5856

  3. 4286

  4. 7579

  5. 6366

  6. 3591

  7. 2619

  8. 4812

  9. 1876

  10. 8387

  11. 7646

  12. 6561

  13. 6718

  14. 8927

  15. 3369

  16. 0210

  17. 4363

  18. 7943

  19. 5966

  20. 6112

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 8 de abril

A la cabeza: 6971 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6971

  2. 6269

  3. 7579

  4. 3876

  5. 4906

  6. 9661

  7. 2540

  8. 1839

  9. 7489

  10. 3915

  11. 0683

  12. 0437

  13. 5135

  14. 6575

  15. 2145

  16. 0003

  17. 1476

  18. 4268

  19. 1355

  20. 7008

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 8 de abril

A la cabeza: 3916 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3916

  2. 2726

  3. 4339

  4. 9103

  5. 9285

  6. 0371

  7. 7524

  8. 4072

  9. 6378

  10. 0233

  11. 5448

  12. 1221

  13. 4236

  14. 4731

  15. 8410

  16. 9508

  17. 0722

  18. 7660

  19. 6608

  20. 2686

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 8 de abril

A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6813

  2. 8945

  3. 4444

  4. 3923

  5. 4557

  6. 7752

  7. 0464

  8. 9761

  9. 8689

  10. 8432

  11. 9343

  12. 5641

  13. 3956

  14. 9956

  15. 2251

  16. 0737

  17. 7742

  18. 0150

  19. 4988

  20. 3618

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 8 de abril

A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8077

  2. 5370

  3. 6299

  4. 3313

  5. 1315

  6. 3704

  7. 7976

  8. 0611

  9. 0751

  10. 1294

  11. 7705

  12. 6965

  13. 3209

  14. 3215

  15. 2779

  16. 1009

  17. 9924

  18. 3177

  19. 7531

  20. 4683

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 8 de abril

A la cabeza: 7792 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7792

  2. 6837

  3. 0110

  4. 1900

  5. 3848

  6. 0716

  7. 1492

  8. 0027

  9. 5187

  10. 6810

  11. 4705

  12. 3853

  13. 8820

  14. 9806

  15. 2264

  16. 3101

  17. 3485

  18. 8638

  19. 0496

  20. 8382

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 8 de abril

A la cabeza: 8121 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8121

  2. 0182

  3. 1581

  4. 5868

  5. 3196

  6. 1772

  7. 3033

  8. 9078

  9. 4661

  10. 3014

  11. 9772

  12. 4686

  13. 9172

  14. 2381

  15. 9494

  16. 6750

  17. 8760

  18. 0233

  19. 8798

  20. 3230

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 8 de abril

A la cabeza: 1436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1436

  2. 4458

  3. 3639

  4. 3031

  5. 4415

  6. 0793

  7. 3018

  8. 0150

  9. 9858

  10. 8348

  11. 0017

  12. 2939

  13. 9400

  14. 3557

  15. 5110

  16. 1147

  17. 4663

  18. 5431

  19. 9212

  20. 0598

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 8 de abril

A la cabeza: 6757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6757

  2. 0787

  3. 2735

  4. 5406

  5. 7719

  6. 4786

  7. 0638

  8. 7673

  9. 0773

  10. 6022

  11. 3020

  12. 5176

  13. 9598

  14. 1957

  15. 6516

  16. 3141

  17. 1944

  18. 0212

  19. 2883

  20. 7268

Resultados de la Quiniela del 8 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5616 La Primera: 6294 Matutina: 8999 Vespertina: 8534 Nocturna: 3105

Resultados Santa Fe La Previa: 4920 La Primera: 2434 Matutina: 8380 Vespertina: 1969 Nocturna: (En proceso)

Resultados Entre Ríos La Previa: 3596 La Primera: 8563 Matutina: 1268 Vespertina: 7384 Nocturna: 2263

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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