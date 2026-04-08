Quiniela de hoy miércoles 8 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 8 de abril
• A la cabeza: 1774 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7512
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1080
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7740
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0888
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1613
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8342
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7636
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0777
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1827
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5937
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6808
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4192
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8003
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2780
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3707
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6714
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0638
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1475
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2110
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 8 de abril
• A la cabeza: 4248 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4248
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5856
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4286
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7579
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6366
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3591
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2619
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4812
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1876
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8387
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7646
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6561
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6718
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8927
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3369
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0210
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4363
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7943
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5966
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6112
Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 8 de abril
• A la cabeza: 6971 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6971
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6269
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7579
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3876
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4906
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9661
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2540
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1839
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7489
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3915
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0683
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0437
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5135
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6575
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2145
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0003
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1476
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4268
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1355
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7008
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 8 de abril
• A la cabeza: 3916 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3916
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2726
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4339
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9103
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9285
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0371
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7524
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4072
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6378
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0233
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5448
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1221
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4236
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4731
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8410
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9508
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0722
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7660
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6608
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2686
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 8 de abril
• A la cabeza: 6813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6813
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8945
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4444
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3923
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4557
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7752
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0464
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9761
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8689
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8432
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9343
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5641
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3956
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9956
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2251
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0737
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7742
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0150
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4988
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3618
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 8 de abril
• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8077
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5370
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6299
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3313
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1315
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3704
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7976
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0611
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0751
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1294
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7705
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6965
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3209
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3215
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2779
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1009
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9924
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3177
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7531
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4683
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 8 de abril
• A la cabeza: 7792 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7792
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6837
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0110
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1900
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3848
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0716
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1492
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0027
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5187
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6810
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4705
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3853
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8820
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9806
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2264
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3101
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3485
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8638
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0496
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8382
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 8 de abril
• A la cabeza: 8121 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8121
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0182
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1581
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5868
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3196
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1772
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3033
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9078
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4661
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3014
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9772
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4686
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9172
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2381
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9494
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6750
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8760
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0233
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8798
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3230
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 8 de abril
• A la cabeza: 1436 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1436
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4458
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3639
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3031
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4415
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0793
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3018
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0150
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9858
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8348
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0017
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2939
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9400
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3557
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5110
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1147
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4663
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5431
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9212
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0598
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 8 de abril
• A la cabeza: 6757 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6757
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0787
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2735
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5406
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7719
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4786
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0638
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7673
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0773
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6022
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3020
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5176
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9598
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1957
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0212
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7268
Resultados de la Quiniela del 8 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 5616 La Primera: 6294 Matutina: 8999 Vespertina: 8534 Nocturna: 3105
Resultados Santa Fe La Previa: 4920 La Primera: 2434 Matutina: 8380 Vespertina: 1969 Nocturna: (En proceso)
Resultados Entre Ríos La Previa: 3596 La Primera: 8563 Matutina: 1268 Vespertina: 7384 Nocturna: 2263
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.