El Parque Thays festejará este fin de semana la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, un evento organizado por el Gobierno de la Ciudad mediante BA Capital Gastronómica que reúne lo mejor de la cocina porteña.

El evento dispondrá de un polo gastronómico con más de 40 puestos de comida que ofrecerán una extensa variedad de opciones saladas y dulces. Al mismo tiempo, los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, actividades para toda la familia y la posibilidad de llevar mascotas.

El festival gastronómico invita a disfrutar de un gran paseo con más de 40 propuestas culinarias que incluyen parrilla, bodegones porteños, comida rápida, helados y cafés de especialidad.

Cuándo es la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires

El evento será el sábado 4 de octubre, de 11 a 21.30, y el domingo 5 de octubre, de 11 a 21, en el emblemático espacio verde de Avenida del Libertador y Ayacucho.

Qué comer en Sabor a Buenos Aires 2025

Durante el evento, habrá platos con precios promocionales: cafés a $3500, helados a $4000 y hamburguesas, parrillas y propuestas de restaurantes desde $8000.

El festival contará con espacios temáticos como “A Fuegos” (parrilla y sándwiches), “Fusión de Sabores” (recetas de bodegones con influencias internacionales), “Comida rápida y rica” (pizzas, empanadas, hamburguesas), el “Festival de helados” y “Cositas ricas” (cafés de especialidad y pastelería).

Cómo llegar al Parque Thays

Colectivos: 67, 93, 37, 60, 108 (según ramal).

Subte: Línea H (Facultad de Derecho) y Línea E con combinaciones cercanas.

