El Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud se estableció en conmemoración a la fecha de 2 de diciembre de 1949, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Aquel instrumento fue un paso trascendental en el derecho internacional, ya que buscó reemplazar tratados anteriores sobre el tema y enfocarse en la protección de las víctimas.

Su fecha fue formalmente recomendada como "Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud" por un equipo de trabajo de la ONU en 1985 para reforzar la lucha contra este flagelo en todos los ámbitos globales.

De la esclavitud tradicional a las formas contemporáneas

El convenio de 1949 no solo abordó la trata y la explotación sexual, sino que marcó un cambio en la perspectiva internacional, considerando a las personas traficadas a la prostitución como víctimas de proxenetas, y adoptando un lenguaje neutral respecto a la raza y el género, dejando atrás términos discriminatorios como "trata de blancas".

Su objetivo principal de esta efeméride es generar un enérgico llamado a los Estados y a la comunidad internacional para que trabajen conjuntamente en la abolición de todo tipo de esclavitud. La esclavitud tradicional, aunque prohibida por la ley en la mayoría de los países, ha mutado en diversas formas contemporáneas que siguen afectando a millones de personas, trascendiendo fronteras étnicas, culturales y religiosas en casi todos los países del mundo.

A pesar de no estar unificadas en una sola definición legal, las modalidades actuales de esclavitud abarcan el trabajo forzoso, la trata de personas, la explotación sexual, el matrimonio forzado y las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento forzoso de menores en conflictos armados. Todas estas situaciones comparten la característica de la explotación donde una persona no puede rechazar la situación debido a amenazas, violencia o abuso de poder.

El enfoque de la comunidad internacional se ha reforzado a lo largo de los años. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece claramente: "Nadie podrá ser sometido a esclavitud, ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas".

A nivel internacional, la conmemoración se centra en la difusión de información y la movilización de recursos para erradicar estas prácticas. Organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han sido claves, adoptando instrumentos legalmente vinculantes como el Protocolo sobre el Trabajo Forzoso, que entró en vigor en 2016 y busca reforzar la lucha contra esta forma de explotación en todo el mundo.

En el ámbito de las Naciones Unidas, se promueven campañas de concienciación y se invita a los Estados a ratificar los tratados y protocolos existentes. En 2021, se alcanzó el objetivo inicial de que 50 países ratificaran el Protocolo sobre Trabajo Forzoso, a través de "Cincuenta por la libertad", aunque la labor continúa para sumar más adhesiones.

La esclavitud de la deuda: la continuidad de una servidumbre histórica

La fecha también sirve para destacar el impacto desproporcionado de la esclavitud moderna en mujeres y menores de edad, quienes son a menudo las principales víctimas en las redes de prostitución, trabajo doméstico forzado y explotación laboral. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los menores a estar protegidos contra la explotación económica y cualquier trabajo peligroso o nocivo para su desarrollo.