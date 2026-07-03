Se descubrió el motivo del "Cuti" Romero para llevar un chispero de cocina en su valija

La Selección Argentina vivió un momento muy especial en el aeropuerto de Kansas, cuando los agentes de seguridad de la Aduana encontraron en la valija de Cristian “Cuti” Romero un chispero de cocina, lo que provocó la risa de sus compañeros, incluyendo Lionel Messi. Rápidamente, se viralizó entre los hinchas una teoría sobre el uso que el jugador de la Premier League le da al particular elemento.

Según TN, los fans creen que Romero usa el chispero para encender el palo santo que permite quitar “las malas ondas” en la previa a los partidos de la Selección, asegurando que haya energía positiva. Esta práctica empezó en el Mundial de Qatar, cuando Licha Martínez comenzó a aplicar el procedimiento tras enfermarse por culpa del aire acondicionado.

Furor en redes sociales por la presencia de Messi en una publicidad de Spider Man

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Luego se sumaron a esta práctica Nahuel Molina y Romero, lo que los convirtió en el trío “anti-mala onda” que protege al equipo argentino de las vibraciones negativas antes de cada encuentro importante.

La mala noticia fue que, al ser un elemento inflamable, la policía le quitó el chispero de cocina al jugador cordobés; la buena noticia es que, incluso con ese revés inesperado, la Selección Argentina logró ganarle a Cabo Verde y uno de los goles lo hizo el jugador cordobés.

Cuti Romero en la Copa Mundial 2026

Argentina se impuso en un partido muy intenso ante Cabo Verde y entró en los octavos de final

Este viernes 3 de julio, la Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido muy duro jugado en Miami, y así logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi en el partido contra Cabo Verde

Al terminar el tiempo reglamentario habían igualado 1-1, con goles de Lionel Messi y Laros Duarte; en el alargue lograron marcar Lisandro Martínez y Cristian Romero para el equipo argentino, y Jovane Cabral para Cabo Verde.

Hasta Messi se sorprende con lo que genera en los hinchas

Ahora, Argentina se enfrentará a Egipto el próximo martes en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Detalles del encuentro:

- Estadio: Hard Rock (Miami).

- Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

- VAR: Sandra Ramírez (México).

- Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

- Cabo Verde: Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

- Gol en el primer tiempo: Lionel Messi (A).

- Gol en el segundo tiempo: Laros Duarte (CV).

- Goles en el primer tiempo extra: Lisandro Martínez (A) y Jovane Cabral (CV).

- Gol en el segundo tiempo extra: Cristian Romero (A).