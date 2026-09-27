Se estrelló una avioneta en Córdoba: cinco personas fueron hospitalizadas

Una avioneta se estrelló este domingo en una zona rural de la ciudad de Córdoba y las cinco personas que viajaban a bordo fueron trasladadas a distintos hospitales. Según informaron fuentes oficiales, se trata de tres adultos y dos menores, que fueron encontrados conscientes luego de la caída.

El accidente ocurrió sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9. Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar y comenzaron a asistir a los ocupantes de la aeronave con la colaboración de los bomberos.

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También participó del operativo personal del servicio de emergencias 107, que atendió a las cinco personas y coordinó los traslados. Los tres adultos fueron derivados al Hospital San Roque y al Hospital de Urgencias, mientras que los dos menores fueron llevados al Hospital de Niños.

Cómo fue el accidente de la avioneta en Córdoba

La aeronave que cayó es una Piper Comanche 250, con matrícula LV-GSG. De acuerdo con fuentes oficiales, el modelo tiene capacidad para cuatro personas, aunque al momento del accidente viajaban cinco ocupantes.

Por ahora, las autoridades no informaron cuál fue la causa de la caída. La investigación quedó a cargo del personal correspondiente, que deberá determinar qué ocurrió antes del impacto.

Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores aparece una posible falla mecánica. Esa versión surgió a partir de testimonios de personas que se encontraban en la zona, pero todavía no fue confirmada oficialmente.

LB/AF