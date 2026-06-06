Se viene un invierno templado y con mucha lluvia

Aunque el invierno ya comenzó a mostrar algunas jornadas frías, los pronósticos para el trimestre de junio, julio u agosto indican que en CABA, el conurbano bonaerense y buena parte del centro del país atravesará esta estación con temperaturas promedio entre “normales” y “superiores a las habituales” para esta altura del año.

La tendencia es una de las conclusiones del Pronóstico Climático Trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico y analizado por las climatólogas Matilde Rusticucci y Soledad Collazo, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la UBA.

Para la región central de Argentina, donde se concentra gran parte de la población y de la actividad económica, las probabilidades favorecen un escenario de temperaturas levemente por encima de los valores históricos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En términos prácticos, esto significa que el invierno no tendría un comportamiento excepcionalmente riguroso. Sin embargo, los especialistas advierten que esa tendencia no excluye la llegada de masas de aire polar capaces de provocar descensos bruscos de temperatura durante varios días.

No hay que olvidar que los pronósticos estacionales describen el comportamiento promedio de tres meses completos y no el tiempo que hará en una semana determinada.

Por eso, aún en un invierno considerado más cálido que lo normal, pueden registrarse olas de frío intensas, heladas y jornadas con temperaturas muy bajas.

En cuanto a las precipitaciones, el informe del SMN y la UBA estima que hay una mayor probabilidad de que más lluvias que las habituales para esta época en Buenos Aires y en La Pampa.