Suicidio adolescente: América es la única región del mundo donde las muertes siguen en aumento

Los números no admiten demasiadas interpretaciones. En 2021, 18.157 adolescentes y adultos jóvenes de entre 10 y 24 años murieron por suicidio en las Américas. Uno cada 29 minutos, todo el año. Y la tendencia, lejos de revertirse, sigue en alza: según un estudio publicado esta semana en la prestigiosa revista The Lancet Regional Health – Americas, elaborado en conjunto por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, la tasa de mortalidad por suicidio en ese grupo etario creció un 38% en poco más de dos décadas, más del doble que el incremento registrado en la población general durante el mismo período.

El trabajo, basado en datos de las "Estimaciones Mundiales de Salud de la OMS" correspondientes a 35 países entre 2000 y 2021, muestra que la tasa pasó de 5,7 a 7,84 muertes por cada 100 mil habitantes -un crecimiento anual promedio del 1,48%-, con las cifras más preocupantes concentradas en América del Norte y en algunos países del Cono Sur, entre ellos la Argentina.

Un estudio del Ministerio de Salud encontró que Argentina registra casi 24 intentos de suicidio por día

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"El hecho de que la tasa de suicidio entre los jóvenes haya aumentado un 38% en poco más de dos décadas —frente a un aumento del 17% en la población general— es una señal de alerta", advirtió el director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, al presentar los resultados. Y fue más allá: "Debemos fortalecer las acciones de prevención, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y garantizar que reciban apoyo a tiempo".

Los más chicos, los más vulnerables

Uno de los hallazgos que más inquieta a los investigadores es que el aumento más pronunciado no se registró entre los jóvenes adultos, sino en el grupo de 10 a 14 años, el de menor edad contemplado en el análisis. Un dato que obliga a revisar supuestos: el suicidio no es, como suele creerse, un problema exclusivo de la adolescencia tardía o de los adultos.

Aunque tres de cada cuatro defunciones corresponden a varones -un patrón que se repite globalmente-, el ritmo de crecimiento fue significativamente más rápido entre las mujeres. Una brecha que los expertos atribuyen, entre otros factores, al impacto diferencial de las redes sociales, el ciberacoso y las presiones vinculadas a la imagen en las adolescentes.

Un problema local con dimensión continental

El panorama regional no es ajeno al escenario argentino. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación publicados a principios de este año en el Boletín Epidemiológico Nacional, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron en el país más de 22 mil 000 intentos de suicidio -casi 24 por día, uno por hora-, con una tasa de letalidad cinco veces mayor en varones que en mujeres. El 85,7% de esos episodios ocurrió en el domicilio, lo que dificulta la detección temprana y vuelve aún más decisivo el rol de la familia.

El suicidio ya es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años

En Argentina, además, el suicidio ya superó a los accidentes de tránsito como causa de muerte entre los jóvenes y representa alrededor del 33% de las muertes por causas externas en adolescentes de entre 15 y 19 años, según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Las razones del aumento

El informe de la OPS y The Lancet identifica una combinación de factores que convergen para explicar el fenómeno: la aparición cada vez más temprana de cuadros de depresión y ansiedad, el consumo de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales, el ciberacoso, la presión social y el acceso a medios letales. Lo que subrayan los autores es que la mayoría de esos factores son prevenibles o tratables, siempre que se detecten a tiempo.

"El aumento de la mortalidad por suicidio entre los más jóvenes exige reforzar la detección temprana y las intervenciones en las escuelas y comunidades", señaló Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS. Entre las medidas concretas que propone el documento figuran la implementación de programas escolares de promoción de la salud mental, la mejora en el seguimiento de personas en riesgo y una cobertura más responsable del tema en los medios de comunicación.

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