En Argentina, la salud pública enfrenta presiones y falencias desde todos los frentes. Y eso queda muy expuesto al analizar una reciente publicación de datos realizada por expertos del Ministerio de Salud de la Nación: allí impacta la alta cifra de intentos de suicidio por parte de residentes en Argentina: en promedio, 24 personas por día intentan quitarse la vida.

En el informe publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 788, los epidemiólogos del ministerio dan cuenta de que, entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud recibió notificaciones de 22.249 intentos de suicidio en todo el territorio nacional.

Este número da un promedio de casi 24 episodios por día, o sea, aproximadamente uno por hora.

Más allá de la cifra agregada, el documento oficial profundiza en la composición de esa estadística diaria. El 95% de los intentos no tuvo resultado fatal, mientras que un 5% terminó en muerte. Según el análisis, esto significa una proporción de aproximadamente 17,2 intentos no fatales por cada suicidio consumado, lo cual subraya la relevancia de lograr la intervención temprana en los sistemas de atención primaria y de emergencia.

La distribución por sexo y edad también dibuja una realidad compleja. Si bien en la distribución general predomina el sexo femenino -con el 61% de los eventos notificados- al desagregar la información se observa que los varones son quienes presentan un mayor riesgo de resultado mortal. Los valores 2,1% de concreción en mujeres versus 10,8% en varones dan cuenta de que el riesgo por género es cinco veces mayor de que el resultado del intento de suicidio sea mortal en el sexo masculino en relación con la mujer.

El suicidio ya es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años

En relación con el sexo y especialmente su vínculo con la edad, puede verificarse que, para todos los grupos etarios, con excepción de los mayores de 65 años, las tasas más elevadas corresponden al sexo femenino, siendo el grupo de 15 a 19 años el que presenta las tasas más elevadas de intentos de suicidio de todos los grupos de edad y sexo, duplicando, además, la tasa de los varones para el mismo grupo.

También se relevaron datos sobre las formas usuales en que intentaron este evento. En esas modalidades e intentos: la sobredosis de medicamentos figura como el método más frecuente entre mujeres, mientras que en los varones predomina el uso de métodos de mayor letalidad.

Cambiar la narrativa: hablar salva vidas

¿Y dónde se dan estas situaciones? El 85,7% de los eventos ocurre dentro del ámbito domiciliario, lo que plantea especiales desafíos específicos para la detección temprana y la articulación con servicios comunitarios y familiares. Luego lo sigue la vía pública y, mucho más lejos, los lugares de trabajo o una institución de salud.

¿Hay alertas para prevenir estos sucesos? No demasiadas, pero el informe menciona que hay dos antecedentes que ocupan un primer lugar con alrededor del 20% cada uno: un diagnóstico de problemas de salud mental y antecedentes previos de suicidio. Luego también hay antecedentes vinculados con el consumo problemático de sustancias, como alcohol y cocaína, seguido de enfermedad crónica.

El Congreso trabaja en un plan nacional para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

A la hora de prevenir, se recomienda prestar especial atención a los grupos etarios de adolescentes y de personas mayores (ya que son los dos grupos con mayor vulnerabilidad frente a esta problemática).

Y también se recomienda el desarrollo de dispositivos de atención telefónica gratuitos, o la incorporación de expertos en salud mental a las líneas existentes, atendidos por personal capacitado, para la recepción, evaluación, manejo, seguimiento y derivación asistida de situaciones de crisis y riesgo de suicidio.