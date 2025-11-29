Tandil celebra la Fiesta del Queso 2025: cuándo es y qué ofrece el evento

Ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires, Tandil es uno de los destinos que se caracteriza por sus quesos y salames. Actualmente, es una de las cuencas queseras más relevantes de Argentina y celebrará la séptima edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

La Fiesta del Queso Tandilero no solo festeja la identidad gastronómica de la región, sino que también contribuye al turismo y a la economía local, fortaleciendo la posición de Tandil como un destino turístico de referencia en la provincia.

Cuándo es la Fiesta del Queso Tandilero

La edición 2025 se hará el 6, 7 y 8 de diciembre en la Diagonal del Parque Independencia, con entrada libre y gratuita. Los visitantes podrán disfrutar de shows en vivo, charlas, degustaciones guiadas y la presencia de más de 50 clases de quesos producidos en la región.

La fiesta contará con productores artesanales, tambos familiares, cocineros, cavas y especialistas que exponen cómo se madura un queso pategrás hasta las claves para armar un maridaje perfecto con vinos locales.

Cuál es el origen de la producción de queso en Tandil

La producción de queso en Tandil tiene un origen ligado directamente a la llegada de inmigrantes europeos —principalmente vascos, italianos y suizos— a fines del siglo XIX y principios del XX. Ellos trasladaron técnicas tradicionales de elaboración láctea que se adaptaron muy bien a las condiciones de la Sierra de Tandil, un lugar perfecto por su clima templado, suelos fértiles y disponibilidad de pasturas naturales para el ganado.

El queso más famoso en Tandil es el “Banquete”, un queso artesanal de masa semidura con sabor intenso. Aunque la producción es muy variada y viene con quesos como el pategrás, el sardo y el regianito (considerado “nave insignia” por algunas empresas), entre otros.

Así será el programa de la Fiesta del Queso Tandilero

Sábado 6

10:00 – Apertura

12:00 – Cata Sensorial ( Carpa Quesera )

12:00 a 18:00 – Escenario Perfume de Carnaval

14:00 – Tour Quesero

16:00 a 18:00 – Maridajes ( Carpa Quesera )

18:00 a 00:00 – Escenario Central

19:30 – Acto Central

20:30 – Tabla Gigante con forma de la Movediza

23:00 – Cierre: Amar Azul

Domingo 7

10:00 – Apertura

12:00 – Cata Sensorial ( Carpa Quesera )

12:00 a 18:00 – Escenario Perfume de Carnaval

14:00 – Clase de cocina para niños (Marina Montenegro)

16:00 a 21:00 – Maridajes ( Carpa Quesera )

18:00 a 00:00 – Escenario Central

20:30 – Cocina en Vivo: Emilio Pardo

Lunes 8