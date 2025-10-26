Temporal en el AMBA: en apenas dos horas llovieron más de 150 milímetros

El fuerte temporal que se desató durante la madrugada de ayer sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense generó un escenario de anegamientos, cortes de energía, preocupación entre los residentes y una víctima fatal.

En apenas dos horas cayeron más de 150 milímetros de lluvia. Las precipitaciones comenzaron minutos antes de las 5 y provocaron serios anegamientos en distintos barrios porteños y bonaerenses, con la avenida General Paz entre los puntos más afectados.

Otras vías rápidas como la Autopista Panamericana y la AU Dellepiane también se vieron afectadas en algunos tramos de su traza por la acumulación de agua.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con el Observatorio Central de Buenos Aires, hasta las 7 de la mañana se registraron 150 milímetros acumulados, mientras que la visibilidad se redujo a apenas siete kilómetros en algunos casos.

En varios sectores de la General Paz, por ejemplo, se observaron autos varados y personas caminando con el agua hasta la cintura.

Ante la magnitud del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a las 7.29 una alerta naranja por lluvias intensas con vigencia de dos horas para la Ciudad, el interior del Río de la Plata y gran parte del conurbano bonaerense, incluyendo los partidos de La Matanza, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Vicente López, Morón, Merlo, Esteban Echeverría, Ezeiza, Avellaneda y Florencio Varela, entre otros.

Además, el organismo advirtió que las malas condiciones meteorológicas se registraron en gran parte del país y fue necesario renovar una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz.

Según reportó el SMN, “el área se vio afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que alcanzaron los 75 km/h”.

Sin luz, trenes e inundados. Otro de los inconvenientes que ocasionó el vendaval de lluvia y viento en la zona del AMBA fue el corte de energía en diferentes barriadas, e interrupciones en el servicio ferroviario.

Entre los municipios más afectados del conurbano bonaerense figuraron San Martín y Lanús.

En cuanto a los cortes de energía eléctrica, a media mañana se contabilizaban más de 30 mil usuarios sin suministro. En este sentido, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 33.059: 11.462 correspondientes a la empresa Edenor y 21.597 a Edesur.

Respecto del transporte ferroviario, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza debido al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera.

Por los barrios. Según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, los barrios porteños que registraron el mayor impacto del temporal fueron Liniers, Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra. En estas zonas de CABA se observaron acumulados más de 150 mm de lluvia.

Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm. La cifra toma relevancia si se tiene en cuenta que para octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de cuatro horas.

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura. Si bien fue la cuenca que más se cargó, con el correr de las horas escurrió dentro de los previsto.

Atento a estas circunstancias, el gobierno porteño mantuvo en alerta a los equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio, que fueron coordinados desde el Centro Único de Coordinación y Control, que en apenas un par de horas ya había atendido a más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103.

Fatalidad. En este marco, en tanto, se produjo la muerte de un taxista a raíz de una descompensación que sufrió en medio del temporal de lluvia mientras circulaba sobre la General Paz.

El fatal desenlace ocurrió en la colectora a la altura de la calle Pedro Varela, mano hacia el Río de la Plata. La víctima fue identificada por las autoridades como Héctor Hermosa, de 60 años.

Durante el fuerte temporal de lluvia y viento, las colectoras y los pasos bajo nivel fueron los sectores más comprometidos, con acumulación de agua que hizo imposible la circulación.

A raíz de este lamentable hecho y ante el colapso de la avenida que sirve de límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, se generó una inesperada polémica por el mantenimiento de dicha vía rápida (ver aparte).

General Paz: debate por su mantenimiento

C.C.

En medio del fuerte temporal de agua y viento, que anegó diferentes zonas del AMBA, un inesperado debate se generó en torno al mantenimiento de la avenida General Paz, a raíz del anegamiento en varios sectores de su traza. La confusión surgió porque la vía rápida es el límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Entonces, a cuál de las dos jurisdicciones corresponde.

Al ser una ruta nacional, la 001,la jurisdicción y responsabilidad de su infraestructura corresponde al gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (Vialidad Nacional). En la práctica, la gestión diaria (mantenimiento, repavimentación, iluminación, auxilio mecánico y corte de pasto) no la realiza este organismo, sino la empresa concesionaria Autopistas del Sol (Ausol), la misma que opera el Acceso Norte, como parte de un mismo contrato de concesión.

En este sentido, Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, aseguró: “La situación de la General Paz fue muy grave, y no es responsabilidad de la Ciudad. La General Paz es una concesión privada, que la lleva adelante una empresa que se llama Ausol, una concesión del gobierno nacional. Es responsabilidad de la Nación a través de la concesionaria Ausol”.