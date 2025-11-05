Time Out eligió a la Patagonia norte como uno de los mejores destinos del mundo para viajar en diciembre

Diciembre es uno de los meses más movidos del año debido a que muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones. Ahora, la revista Time Out seleccionó un destino de Argentina para visitar el último mes del año como uno de los 12 mejores, “The 12 best places to travel in December”.

En ese sentido, la revista seleccionó a la Patagonia del norte para visitar durante el último mes. “Debido a sus vastos cielos oscuros, la Patagonia norte es un lugar épico para observar las estrellas en cualquier época del año, pero con una lluvia de meteoritos y un eclipse total a la vuelta de la esquina, este diciembre es el momento de ir. El cielo se iluminará con escombros cósmicos para la lluvia de meteoros de las Gemínidas (es un gran evento) los días 14 y 15 de diciembre. Vuele a Buenos Aires, Argentina, unos días antes para disfrutar de bistec, arte callejero y vibraciones sexis de tango antes de basarse en San Martín de los Andes”, proponela revista.

Qué hacer en el Norte de Patagonia

El norte de Patagonia cuenta con distintos atractivos para recorrer en diciembre y más si las personas desean tomarse unas mini vacaciones. Con días largos, temperaturas cálidas y una oferta que combina lagos, vino, gastronomía y turismo activo, esta región que abarca zonas de Río Negro, Neuquén y parte de La Pampa propone una experiencia distinta a la típica Patagonia austral fría y ventosa.

Las playas patagónicas que sorprenden

La postal clásica para diciembre en el norte patagónico son sus playas de agua cálida en ríos y embalses. En Villa El Chocón (Neuquén), las costas del lago Ezequiel Ramos Mexía permiten disfrutar del sol con aguas transparentes y poco oleaje. Algo similar ocurre en Playas Doradas, en la costa rionegrina hacia el Atlántico, donde el descanso combina playa, pesca y gastronomía marina.

Ruta del vino con clima ideal

La ruta del vino de Neuquén, especialmente San Patricio del Chañar y alrededores, vive en diciembre una de sus mejores épocas. Bodegas como Schroeder, Malma o Secreto Patagónico abren sus puertas con degustaciones, almuerzos a campo abierto y recorridos guiados. Los vinos patagónicos —más frescos y elegantes— se vuelven protagonistas en terrazas al aire libre y atardeceres perfectos para brindar.

Trekking, volcanes y lagos azules

Para los fanáticos del turismo activo, el norte de la Patagonia tiene senderos cortos y medianos que permiten conectar con la cordillera sin necesidad de ser experto. En Villa Traful o Villa La Angostura los senderos hacia miradores panorámicos ofrecen vistas impactantes de lagos azules y bosques nativos. Otra alternativa es visitar zonas como Aluminé o Villa Pehuenia, donde se puede navegar el lago Aluminé y conocer los bosques de araucarias.

Por lo tanto, diciembre en el norte de la Patagonia es una combinación perfecta entre playas vírgenes, vino boutique y turismo de naturaleza. Una experiencia veraniega única, a horas de avión desde Buenos Aires, sin necesidad de esperar enero para empezar el verano.

