Tragedia en Palermo: una mujer y su hijo de nueve años murieron intoxicados por monóxido de carbono

Una mujer de 44 años y su hijo de 9 fallecieron en la noche del lunes debido a una intoxicación con monóxido de carbono atribuida a un escape de gas, en un departamento del barrio de Palermo. Una adolescente que también se hallaba en el domicilio fue encontrada con vida por los bomberos e internada con pronóstico reservado.

Ante un llamado de alerta poco antes de la medianoche del lunes, seis móviles del SAME acudieron a un edificio de once plantas ubicado en la avenida Córdoba al 4600, cerca de la esquina con Malabia. Los paramédicos lograron ingresar al departamento 7, ubicado en el segundo piso, y encontraron tres cuerpos inánimes tendidos en el suelo.

A pesar de los esfuerzos por realizar reanimación cardiopulmonar, la mujer y el niño no reaccionaron, y el personal médico confirmó su muerte en el lugar. La adolescente presentaba un cuadro de dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia por inhalación del gas tóxico, de modo que fue trasladada rápidamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, también en Palermo.

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Cuáles son los cuidados que hay que tener para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono

Se dio aviso a Metrogas y se cortó el gas en el domicilio. Según los primeros peritajes, la intoxicación se habría debido a un problema en el artefacto de la cocina, sumado a la ausencia de rejillas de ventilación reglamentarias.

Los peritajes quedaron a cargo de la Comisaría 14A y la Policía Científica. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 50, a cargo del doctor Orfila, que investiga el origen del accidente que provocó estas muertes.

En lo que va de 2026, ya hubo más de 1400 intoxicaciones por monóxido de carbono en la Argentina, y al menos catorce de ellas terminaron en muerte. Es importante recordar que el monóxido no tiene color ni olor, por lo que resulta central verificar el correcto funcionamiento de estufas y cocinas y mantener la ventilación reglamentaria.