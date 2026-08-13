Tren Mitre: qué ramales no llegarán a Retiro durante el fin de semana largo

Los pasajeros del tren Mitre deberán reorganizar sus viajes durante el próximo fin de semana largo. Entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto inclusive, ninguno de los principales ramales eléctricos de la línea llegará a la terminal de Retiro debido a una nueva etapa de trabajos sobre la infraestructura ferroviaria.

El tren Mitre vuelve a llegar a Retiro: todos los ramales normalizaron su servicio tras dos meses de obras

La modificación coincidirá con el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Según informó Trenes Argentinos, la extensión de la afectación durante tres jornadas permitirá ejecutar de manera simultánea intervenciones que necesitan más tiempo del disponible en los habituales cortes nocturnos.

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Tren Mitre: cómo funcionará cada ramal entre el 15 y el 17 de agosto

La interrupción no tendrá las mismas características en todos los servicios. El ramal Retiro-Tigre permanecerá suspendido en la totalidad de su recorrido, por lo que no habrá trenes entre sus dos cabeceras ni servicios parciales en estaciones intermedias.

La suspensión alcanzará, entre otras, a las estaciones Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando y Carupá. La interrupción fue confirmada en la información oficial del servicio Retiro-Tigre.

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Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, en cambio, continuarán funcionando, aunque con un recorrido reducido. Ambos circularán únicamente entre la estación Belgrano R y sus respectivas cabeceras bonaerenses.

Esto significa que las formaciones procedentes de José León Suárez o Bartolomé Mitre terminarán su recorrido en Belgrano R y no seguirán hacia las estaciones Colegiales, Ministro Carranza, Palermo, 3 de Febrero y Retiro. La misma limitación se aplicará a los servicios en sentido contrario, según el aviso publicado por Trenes Argentinos.

Por qué el tren Mitre no llegará a Retiro

La empresa ferroviaria explicó que la reducción responde a obras esenciales de renovación de la infraestructura de vías. La utilización del fin de semana largo busca concentrar diferentes tareas en una misma ventana operativa y avanzar en sectores de difícil acceso.

Uno de los frentes de trabajo estará ubicado en los alrededores de Vicente López, donde se intervendrán puentes y alcantarillas. Estas estructuras forman parte de la infraestructura necesaria para garantizar el drenaje y la estabilidad del tendido ferroviario.

También está previsto reemplazar el tercer riel eléctrico en el sector comprendido desde la avenida Dorrego hacia la estación Lisandro de la Torre. El componente existente será sustituido por uno de aluminio como parte de la readecuación del sistema de alimentación de las formaciones eléctricas.

Las obras previstas en San Fernando y otros sectores de la línea

Otra intervención se desarrollará en las inmediaciones de San Fernando, donde se realizará el recambio de un aparato de vía. Estos dispositivos permiten orientar a los trenes de una vía a otra y resultan fundamentales para la circulación y organización de los servicios.

Por sus características, el reemplazo no puede completarse dentro de los períodos nocturnos en los que habitualmente se realizan trabajos de mantenimiento. La empresa decidió, por ese motivo, aprovechar las tres jornadas consecutivas para disponer de las vías sin circulación ferroviaria.

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Los trabajos se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. El objetivo operativo, de acuerdo con Trenes Argentinos, es disminuir futuras afectaciones mediante la ejecución continua de obras en puntos que necesitan cortes prolongados.

La renovación del ramal Tigre del tren Mitre

El trazado del Mitre registró varias interrupciones durante los últimos años, especialmente durante fines de semana y feriados. La afectación más extensa ocurrió en el verano, cuando el ramal Tigre permaneció sin servicio desde el 10 de enero hasta mediados de marzo, mientras los otros recorridos operaron con limitaciones.

Trenes Argentinos considera urgente la renovación integral del ramal Tigre porque existen rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad. El deterioro de esos materiales obliga a establecer velocidades precautorias en distintos tramos, una situación que puede generar demoras, alteraciones y cancelaciones.

Hasta el momento, de acuerdo con los datos difundidos por la operadora, se renovaron integralmente 34 kilómetros de vías. También se realizaron intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

Ante estas modificaciones, se recomienda a los pasajeros consultar las novedades oficiales de Trenes Argentinos antes de iniciar el viaje y prever medios de transporte alternativos, especialmente para trasladarse desde o hacia Retiro. El servicio habitual está previsto para después del lunes feriado, sujeto a la finalización de las obras.

LV/fl