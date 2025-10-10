Ferias artesanales, plazas u obras de teatro son algunas de las actividades gratuitas que se pueden disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana largo desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre.

Cada actividad que tiene la ciudad para sus ciudadanos invita a despejarse de la rutina y hasta se puede hacer con amigos o familia.

Las tres actividades gratuitas que podés hacer en Buenos Aires este fin de semana largo

Feria del Botánico

El Jardín Botánico abrirá sus puertas para celebrar la Feria del Botánico y será ideal para descubrir sus diferentes rincones. Rodeada de distintas especies de plantas, las personas podrán conectar con la naturaleza en medio de la ciudad, en Palermo.

El evento tiene entrada gratuita y no se necesita inscripción previa. Todo el dinero que ingresa, a partir de las ventas, será invertido en el Jardín Botánico.

Cuándo es la Feria del Botánico

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre, de 10 a 17:30 horas, en el Jardín Botánico, Av. Santa Fe 3951, Palermo.

Feria Francesa

La Feria Francesa es otro de los atractivos que hay para hacer en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana. El evento es perfecto para la llegada de la primavera, dado que contará con más de 30 stands que harán viajar a los visitantes a través de su gastronomía nacional.

La Feria Francesa estará presente en el Rosedal de Palermo, donde los amantes de la gastronomía encontrarán comidas típicas como queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad, típicos de Francia.

Cuándo se hará la Feria Francesa

El sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 11 a 18:30 horas, en El Rosedal (Iraola y Sarmiento, Palermo).

Cafecito BA en Recoleta

Llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cafecito BA busca reunir a los amantes del café y ahora estará presente el próximo fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta.

Los amantes del café encontrarán zona de juegos con kermés, lectura de la borra del café y shows en vivo que van desde una sinfónica con más de 30 músicos a un Encuentro Beatle, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.

Algunos de los locales gastronómicos que participarán de Cafecito BA ofrecerán precios desde $3500 para cafés y desde $3500 en pastelería.