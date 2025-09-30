Tragos de autor, sabores intensos y propuestas dulces son algunas de las características por las que conquista la coctelería argentina. En la lista extendida de The World’s 50 Best Bars 2025, que reúne a los puestos del 51 al 100, tres bares de Argentina fueron reconocidos entre los mejores del mundo.

Ubicados en la ciudad de Buenos Aires, estos espacios gastronómicos se suman a la prestigiosa selección internacional. Los ganadores definitivos se darán a conocer el 8 de octubre en Hong Kong.

Los destinos más buscados para el próximo fin de semana largo | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los bares argentinos en The World’s 50 Best Bars 2025

Tres Monos – Buenos Aires

De acuerdo al sitio oficial, Tres Monos se distingue por sus luces de neón, los graffitis en las paredes y una banda sonora de rock, que crean un ambiente similar a una fiesta punk.

“El bar renegado de Tres Monos es todo actitud de gorila que golpea el pecho, pero a segunda vista es un primate bonobo amable que promueve una misión sostenible llena de identidad argentina”, detalla The World’s 50 Best.

Este bar se caracteriza por producir sus propios licores, como sake y whisky estilo bourbon elaborado con granos locales, además de vinos como sauvignon blanc y espumosos pét-nat. Los fundadores —Charly Aguinsky, Sebastián Atienza y Gus Vocke— se enfocan en utilizar ingredientes argentinos de origen sostenible.

Ubicación: Guatemala 4899, C1425 Buenos Aires, Argentina

CoChinChina – Buenos Aires

CoChinChina destaca por su esencia elegante y una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia íntima.

Su carta ofrece dos listas de cócteles: un homenaje a los clásicos internacionales y las creaciones modernas de la casa. Entre sus íconos figuran La Vida Que Merezco (tequila con piña y vainilla) y el Martini Umami (ginebra infusionada con hongos y algas). Incluso el diseño de sus baños está inspirado en la cultura asiática.

Ubicación: Armenia 1540, C1414 Buenos Aires, Argentina

Los mejores restaurantes de Buenos Aires premiados con Estrella Michelin 2025 para ir el fin de semana | Perfil

Florería Atlántico – Buenos Aires

Ubicado en un sótano, Florería Atlántico es otro de los bares argentinos reconocidos. Su propuesta combina historias de inmigrantes del Viejo Mundo con cócteles de autor de Tato Giovannoni, quien utiliza ediciones especiales de su ginebra de yerba mate Príncipe de los Apóstoles.

“El último compendio exhaustivo, curado por Giovannoni y el reconocido historiador Felipe Pigna”, destaca The World’s 50 Best Bars. El bar también trabaja con un explorador de alimentos que colabora con agricultores para cultivar ingredientes autóctonos.

Ubicación: Arroyo 872, C1007 Buenos Aires, Argentina

El reconocimiento de distintos bares argentinos, The World’s 50 Best Bars 2025 confirma que la coctelería argentina conquistan el mundo y Buenos Aires es una de las ciudades que cuentan con tragos de autor, experiencias únicas y riqueza cultural del país.

MC/ff