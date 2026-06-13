Tucumán: encuentran a una mujer calcinada en un auto e investigan si es un femicidio

El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado en la capital provincial y, aunque se investigan distintas hipótesis, la principal indica que se trataría de un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como "Piba". Su cuerpo fue hallado en un vehículo ubicado sobre calle Francia al 1.100, en la zona este de San Miguel de Tucumán, a las 1.30 de la madrugada de este sábado 13 de junio.

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