sábado 13 de junio de 2026
SOCIEDAD

Tucumán: encuentran a una mujer calcinada en un auto e investigan si es un femicidio

La víctima tenía 41 años, estaba en el interior del vehículo y tenía un cable en el cuello.

Femicidio en Tucumán
Femicidio en Tucumán | NA
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El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado en la capital provincial y, aunque se investigan distintas hipótesis, la principal indica que se trataría de un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como "Piba". Su cuerpo fue hallado en un vehículo ubicado sobre calle Francia al 1.100, en la zona este de San Miguel de Tucumán, a las 1.30 de la madrugada de este sábado 13 de junio.

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