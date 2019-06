Una orquesta de venezolanos pasó del subte porteño al CCK

por Josefina Hagelstrom

El próximo jueves los músicos de Latin Vox Machine, la orquesta de inmigrantes venezolanos en el país, tocarán en la Sala Sinfónica del CCK. Lo harán en un show gratuito, organizado por Acnur, la agencia para refugiados de la ONU, en el marco del Día Mundial del Refugiado. Con un repertorio variado, que incluirá tangos, música clásica, inglesa, brasileña, venezolana y árabe; más de cien músicos de distintas nacionales se subirán al escenario.

“Será un show bien internacional”, dice Omar Zambrano, productor y pianista venezolano, que llegó al país hace cuatro años, y hace dos fundó la orquesta sinfónica Latin Vox, que empezó con 35 músicos venezolanos, y hoy ya suma a 120, con integrantes también de El Salvador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia, entre otras nacionalidades.

La historia de cómo surgió la orquesta es particular: a fines de 2017, Zambrano, que en Venezuela trabajaba como productor audiovisual del sistema de orquestas de Acnur; se cruzó con un músico venezolano tocando en el subte. “Escuché un corno francés, que me llamó mucho la atención. Me acerqué y así comenzó todo”, cuenta. “El primer año que llegué no entendía nada, pero a partir de lo que pasó ese día en el subte lo entendí. Ví tantos músicos venezolanos dispersos que agarré mi experiencia de producción y los reuní. Empezamos siendo 35 y hoy somos 120. En mi país yo registraba a nivel fílmico a los refugiados que llegaban a Venezuela y entraban al sistema de orquestas de Acnur. Lo particular es que ahora nosotros somos los desplazados”.

Al principio ensayaban en casas que les prestaban, hasta que el CCK les cedió un espacio, los domingos. Ya tocaron en el Teatro Coliseo, en la Feria del Libro, y hace poco hicieron un concierto por Venezuela en el Anfiteatro del Parque Centenario, con obras de compositores y directores venezolanos, al que asistieron más de 1.600 personas.

“La recepción es muy buena y los propios músicos sienten cada vez más aprecio. El público habla por sí solo, en el último concierto quedó gente afuera. En Venezuela no hay arte callejero, por eso cuando se llega acá da temor, pero la gente te aplaude, y es un trabajo tan digno como cualquier otro. La idea de Latin Vox es que puedan salir del subte, y podamos llegar al interior del país y a otros países”, dice Zambrano.

El repertorio que tocan varía con cada espectáculo: van desde lo más académico a lo más popular. El jueves, en el CCK, habrá varios artistas invitados. Entre ellos estará Maher, un pianista sirio que vive en San Luis desde hace dos años, provincia a la que llegó como refugiado en el marco de un plan humanitario de Nacionaes Unidas, junto a su hermano. Desde entonces, estudia música, y el año pasado conoció a Zambrano que lo invitó a sumarse a Latin Vox Machine.

En Siria estudió Ingeniería Mecánica, pero acá estudio Producción Musical. Su primera vez tocando con una orquesta fue el año pasado, en el Teatro Coliseo. “Tocar con ellos fue como un sueño, me gustó mucho. Son todos profesionales de mucha experiencia, y a la vez cada persona tiene una historia muy cercana a la mía, por eso fue emocionante”, dice en perfecto español.

Las entradas para el jueves son gratuitas y se pueden retirar personalmente -hasta dos por persona- a partir del martes, de 12 a 19 horas, en Sarmiento 151. Se pueden reservar antes por la web del CCK (www.cck.gob.ar).