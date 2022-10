En los últimos días se hizo viral la historia de Valentín, un perro que buscaba un nuevo hogar ya que sus dueños no podían tenerlo más. Su historia recorrió las redes sociales ya que Agustina y Federico, los propietarios de la mascota, le hicieron un currículum vitae para conseguir que lo adopten.

Los novios viven en San Juan y compartían su vida diaria con el can, a quien tuvieron que buscarle nuevos dueños porque se mudaron a un departamento muy pequeño. La ocurrente manera en que ofrecieron en adopción a su gran amigo fue preparando un CV con foto y las principales características de su perrito.

Agustina declaró al sitio Los Andes: "Nos hemos venido a vivir a un departamentito chiquito, que solo tiene un pequeño balcón". Esa fue la razón por la que decidieron hacerle un CV a su adorada mascota.

El CV de Valentín que fue compartido en las redes

Sobre la innovadora manera para encontrarle un nuevo lugar al animal, Agus contó: "Nos mudamos al Barrio del Bono, y antes de hacer el currículum hicimos otras publicaciones. Con Fede subimos historias a Instagram, nadie le dio mucha bolilla".

"Entonces antes de ayer me levanté y se me ocurrió hacerle un currículum, algo que llame más la atención y que sirva para que la gente se cope y conozca un poco más de la vida de Valentín", agregó.

Un perro ciego fue abandonado por su dueña junto a una carta en el jardín de una casa

El currículum

El encabezado del currículum vitae reza: "Valentín, el amigo ideal". La descripción personal del can indica: "Sobre mí. Tengo 2 años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa. Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño. Estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor para siempre".

La nueva dueña

A Valentín lo adoptó "una amable señora de Santa Lucía", según contó la propia Agustina en su cuenta de Twitter. Junto al mensaje compartió un video de Valen siendo acariciado por la mujer. Final feliz.

JP/ff