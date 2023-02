Video: motochorros mataron a un hombre de un disparo frente a su novia para robarle la moto

Hernán Cocchiarella de 39 años iba en moto con su pareja a la casa de la madre de la joven cuando unos ladrones motorizados se pusieron a la par y lo mataron de un disparo. Un video registró el momento en que la víctima recibe el tiro y la chica queda varada en medio de la ruta en Moreno.

Gracias al registro de las cámaras de seguridad ubicadas sobre el cruce de Belisario Roldán y La Piedad, en la localidad de La Reja, en Moreno, se pudo ver a los atacantes en acción. Los motochorros logran ponerse al lado de la Honda XR 150 en la que viajaban Cocchiarella y su pareja y en el mismo momento disparan para llevarse la moto.

La víctima tenía una hija de 8 años y trabajaba en el peaje de la Autopista del Oeste. El asesinato ocurrió el domingo por la noche, un día después del asesinato del repartidor Danilo Mercieri de 20 años, a quien mataron para robarle la moto en el partido de Quilmes.

“Estamos muy inseguros. Es un desastre. Me arrancaron la vida. Como padre le dije que venda la moto. Él no me hizo caso”, contó entre lágrimas Luciano Cocchiarella en diálogo con el canal de noticias TN quien contó que a Hernán ya le habían robado un vehículo hace unos meses.

La secuencia del crimen

Cocchiarella había pasado a buscar a su novia al trabajo y se iban juntos a la casa de la madre de la chica cuando fueron sorprendidos por los ladrones. Los asaltantes iban a bordo de una Honda Falcon negra, se pusieron a la par de las víctimas y balearon dos veces a Hernán para robarle el vehículo. Tras los disparos, las víctimas cayeron sobre el pasto, junto a la moto. En las imágenes puede verse que la chica queda desesperada mientras observa a su pareja sin vida en el piso.

En ese momento uno de los delincuentes baja de su moto, se lleva la Honda y huye sin que le importara dejar el cuerpo tirado. Cuando llegó la ambulancia al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Según indicaron fuentes judiciales, la víctima recibió dos impactos de bala: uno en el hombro izquierdo, que quedó alojado en el pulmón, y otro en la boca, que fue hallado por los forenses que hicieron la autopsia en el cerebro.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorv. Las autoridades solicitaron a quienes hayan sido testigos que se al 237-410-3553.