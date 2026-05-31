Algunas de las compañías más grandes y poderosas del mundo están transformando la manera en que se presentan ante el público mediante el uso de la ternura. Gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple lideran una nueva tendencia global al introducir mascotas y personajes de dibujos animados en sus plataformas. Según los expertos en marketing, esta táctica clásica se utiliza para lograr que las marcas se perciban como más humanas, cercanas y amigables, facilitando la construcción de una conexión mucho más sólida y empática con los clientes.

Esta estrategia responde a una inclinación natural de las personas. Biológicamente, los seres humanos están programados para reaccionar con afecto ante rasgos específicos como cabezas grandes y ojos expresivos, características típicas de los bebés que las empresas replican y exageran en sus diseños para despertar simpatía de forma inmediata. Aplicaciones educativas como Duolingo demostraron el éxito absoluto de este enfoque, logrando que su famoso búho verde, Duo, se convierta en un fenómeno de internet que atrae a más de 20 millones de seguidores en redes sociales y redefine por completo la identidad de la marca.

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Avatares interactivos y la llegada de la inteligencia artificial

La gran novedad de este resurgimiento radica en cómo las empresas combinan los personajes de dibujos animados con las herramientas de inteligencia artificial, abriendo canales de interacción totalmente personalizados. Apple dio el primer paso al presentar en sus redes a Little Finder Guy, una figura azul y blanca que acompaña la promoción de sus computadoras portátiles. Por su parte, Microsoft dejó atrás el recuerdo del antiguo clip Clippy para lanzar a Mico, una mancha con cara sonriente que funciona como la identidad visual opcional de su asistente Copilot. La firma detalló que este avatar busca aportar calidez y expresividad, logrando que las conversaciones por voz con la IA se sientan fluidas y naturales.

Apple dio el primer paso al presentar en sus redes a Little Finder Guy, una figura azul y blanca que acompaña la promoción de sus computadoras portátiles.

Si bien el uso de mascotas es una herramienta publicitaria que se remonta al siglo XIX y que vivió una época dorada en la década de 1960, el mercado actual está encontrando formatos innovadores para revitalizarlos. Google, por ejemplo, implementó una función que permite a los usuarios crear versiones personalizadas de su icónico robot verde de Android a partir de una selfie, adaptando el peinado y la vestimenta de la mascota al estilo de cada persona. En sintonía, la plataforma Reddit actualizó a su alienígena Snoo para volverlo más expresivo, mientras que Mozilla convirtió el histórico logo de Firefox en un personaje de cuerpo entero llamado Kit para diferenciarse de la competencia con una propuesta más cálida.

Un debate entre la familiaridad y el escepticismo del consumidor

El uso de estos recursos visuales genera opiniones encontradas entre los especialistas en comportamiento y tecnología. Por un lado, se destaca que las mascotas son sumamente eficaces para generar familiaridad a largo plazo; las estadísticas reflejan que las empresas que las incluyen en sus campañas tienen un 37% más de probabilidades de incrementar su cuota de mercado en comparación con aquellas que no lo hacen. Al asignarle un rostro y una voz a corporaciones que suelen ser vistas como complejas o impersonales, se facilita el entendimiento y la adopción de las nuevas tecnologías por parte del público general.

Por otro lado, existen analistas que miran con cautela esta tendencia, señalando que coincide con una etapa donde los usuarios son más conscientes y críticos respecto al rol de la tecnología en sus vidas. Algunos expertos advierten sobre el poder persuasivo que estos personajes interactivos pueden ejercer en el futuro, especialmente sobre las audiencias más jóvenes que no están tan habituadas a los mecanismos del marketing digital. No obstante, el público actual demuestra un nivel de madurez y perspicacia que le permite disfrutar de la simpatía de estos diseños sin perder de vista la funcionalidad del servicio, mientras que empresas como Microsoft ya ofrecen la opción de desactivar estas identidades visuales para quienes prefieran una interfaz tradicional.

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