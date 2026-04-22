El software de Maven de la empresa Palantir Technologies opera como el principal motor de procesamiento de datos de inteligencia artificial para la selección de objetivos militares en Irán. Este sistema combina la arquitectura de datos con el modelo Claude 3.5 Sonnet de Anthropic.

El despliegue de esta tecnología marcó la primera integración operativa de gran escala de modelos de lenguaje dentro del ciclo de decisión militar en tiempo real. El sistema transformó millones de imágenes de vigilancia y comunicaciones interceptadas en coordenadas precisas para ataques.

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La tecnología permite que los mandos militares ejecuten procesos de selección de blancos que anteriormente demandaban semanas de análisis humano. El software categoriza amenazas, evalúa daños colaterales y sugiere el armamento óptimo para cada incursión.

El funcionamiento en operaciones militares

El núcleo de la plataforma reside en la capacidad de ingerir datos no estructurados procedentes de drones, satélites y sensores terrestres simultáneamente. El algoritmo identifica patrones de movimiento y comportamiento que indican la presencia de infraestructura nuclear o centros de mando.

Una vez detectado el objetivo, el modelo de Anthropic redacta informes de síntesis que los operadores humanos autorizan antes de proceder con el fuego real. El sistema no solo detecta, sino que clasifica la jerarquía de los blancos basándose en la importancia estratégica de cada activo detectado.

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Esta capacidad de análisis predictivo redujo el tiempo de respuesta entre la detección y el impacto a niveles de segundos, transformando la dinámica operativa en la región.

El uso de Claude dentro de Maven garantiza que le procesamiento de lenguaje natural sea más coherente que las versiones anteriores de aprendizaje automático. Los mandos militares interactúan con la interfaz mediante lenguaje natural.

Las especificaciones técnicas del contrato revelaron que la empresa mantiene acceso constante a la telemetría del sistema. Esta estructura obliga a los militares a depender de actualizaciones seguidas de software para mantener la eficacia de los sensores frente a la contramedidas electrónicas iraníes.