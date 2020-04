Video | Inteligencia al servicio del bien y del mal

por Mónica Martin

Estados Unidos elegirá presidente el 3 de noviembre de este año y, en tiempos pre-electorales, el tema de las “noticias falsas” (fake news) vuelve a ser precisamente noticia. Pero más escalofríos provoca en la espalda, cuando parecen promovidas por universitarios de alto nivel académico. Por caso, el rubio del video que acompaña esta nota, Karoly ZsoInai-Feher, un investigador de grado de la Universidad de Tecnología de Viena.

En este material de dos minutos, el facultativo va mostrando en tiempo real cómo funciona en la práctica lo que en el cibermundo se llama deepfake. Esta palabra compuesta –un acrónimo, en realidad- proviene de la combinación de otras dos: “deep learning” (aprendizaje profundo) y “fake” (falso). Se utiliza en el campo de las ciencias computarizadas para designar videos ficticios que nacen gracias a la meticulosa combinación de los aportes de la inteligencia artificial, los algoritmos RGA (Red Generativa Antagónica), e imágenes o videos preexistentes.



Y si hay una figura mundialmente citada en cuanto paper académico circule por el mundo ese hombre es el enigmático Aliaksandr Siarohin, Doctor en Física de la Universidad de Trento, cuya última publicación fue “First Order Motion Model for Image Animation”, acompañada por el intimidante subtítulo: Avances en los sistemas de procesamiento de información neuronal”. El video de Karoly ZsoInai-Feher pone en práctica los alcances de las investigaciones del ruso Siarohin, nativo de Minks, en Bielorrusia, un cerebro sin rostro, ya que casi no publica sus fotos en el ciberespacio (por algo será, ¿no?).

Una de las muchas situaciones en las que se comprobó la enorme utilidad de esta tecnología fue durante el rodaje de la película Rogue One: una historia de Star Wars (2016). La actriz Carrie Fisher había fallecido y, como el trabajo no podía interrumpirse, se contrató a la noruega Ingvild Deila para que hiciera el papel de Leila; sin embargo en pantalla se ven el cuerpo y la cara de Fisher, con los movimientos y los tics de Fisher.

Joe Biden cada día más cerca de ser el rival de Donald Trump en las próximas elecciones

El método Siarohin significó un enorme avance ya que funciona sin requerir información previa de rasgos ni de movimientos del objeto o persona que quiere investirse –o manipularse, según corresponda - El flamante programa reconoce puntos clave en la figura original y los duplica en la nueva, en forma automática. Da vida incluso a fondos, laterales o reversos de las figuras. Como hay links en las redes para bajar la aplicación sin dificultades, los abusos salpicaron a todo tipo de personalidades y ni Mona Lisa se salvó de las injurias. Desde junio del año pasado el gobierno de Estados Unidos intentó –sin mucho éxito- controlar la circulación de videos falsos.

De todos modos, como son muchos los claustros que no quieren prescindir de un recurso tan útil en tantas áreas del saber, de la física a la biología, desde la ingeniería eléctrica a los sistemas científicos, la Universidad de Cornell financia la creación de programas (arXiv®) que dan herramientas para no comprar gato por liebre ni confundir la realidad con lo que nunca debió suceder.

MM / DS