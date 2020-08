PlayStation 5: posible fecha de lanzamiento y costos de la nueva consola

Si hay un lanzamiento que genera expectativas entre los amantes de los videojuegos es el de la PlayStation 5. Recientemente, Sony dio a conocer imágenes de la consola, los comandos de juegos y algunos juegos que estarán listos para salir al mercado. Sin embargo, la empresa decidió mantener en secreto ciertos datos como la fecha para el comienzo de su venta y el valor que tendrá.

La expectativa por esa información generó que muchos usuarios comenzaran a buscar la manera de obtenerla y en las últimas horas se filtró un listado de precios que podrían dar pistas sobre la PlayStation 5. Según los posteos, la consola tendría un valor de 500 dólares (alrededor de $50 mil) en su versión con lector de Blue-Ray y de 400 dólares (aproximadamente $40 mil) en su edición digital.

Con respecto a la fecha de lanzamiento no sería una para todo el mundo sino que estaría dividida. Por un lado, el 14 de noviembre podría comenzar a venderse en Japón mientras que para los demás países el día establecido sería el 20 del mismo mes. La pandemia del coronavirus podría traer dificultades en la distribución del producto ya que se deberán cumplir todos los protocolos para evitar contagios durante el proceso.

De todas formas también hay otros objetos necesarios de adquirir para poder jugar. Un ejemplo son los controles cuyo valor rondaría los 60 dólares (más de seis mil pesos en Argentina). Y a eso hay que sumar los videojuegos. Uno de los más esperados es el Marvel´s Spider-Man: Miles Morales cuyo valor sería de 40 dólares (más de cuatro mil pesos en Argentina).

Si bien Sony no confirmó ni desmintió esta lista, los precios no variarán demasiado. Por lo tanto, equiparse para poder jugar con la nueva consola no será barato y requerirá de una inversión inicial de más de 60 mil pesos. Lo que sí resulta seguro es que todo estará disponible antes de fin de año. En los próximos meses habrá más novedades al respecto y el anuncio oficial de la compañía no tardará en llegar.