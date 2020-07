Rockstar prepara un juego de realidad virtual y los fans especulan con el GTA

La pandemia del coronavirus generó dificultades para la mayor parte de las industrias internacionales. Sin embargo, las empresas dedicadas a la creación de videojuegos no son una de ellas y se mantienen activas. En las últimas semanas se realizó la presentación oficial de la PlayStation 5, la Xbox Series X también continúa con su desarrollo y se anunciaron los primeros juegos para la nueva generación de consolas.

En ese contexto, Rockstar Games, una de las compañías más populares en el mundo, lanzó una solicitud de trabajo que entusiasmo a la industria gamer. “Estamos armando un nuevo proyecto que consistirá en mundo abierto AAA para Rockstar. Hay mucho entusiasmo por empezar con este trabajo que sin dudas será un punto de quiebre para todos nosotros”, indica el anuncio de Video Games Deluxe que, desde hace siete años, mantiene una sociedad exclusiva con la empresa mencionada.

Rockstar es la creadora de varias videojuegos conocidos pero el más destacado es el GTA. Por ese motivo, los fanáticos comenzaron a preguntarse si no será ese producto el que será llevado a la realidad virtual. Por el momento la solicitud de trabajo solo explica que se contratarán animadores, diseñadores e ingenieros en programación para trabajar en Sydney, donde se ubica el edificio en el cual se llevará a cabo el proyecto.

No hay más datos y seguramente existirán acuerdo de confidencialidad para evitar filtraciones de información. De todas formas, eso no evita que los seguidores del GTA se ilusionen con la posibilidad de jugarlo en realidad virtual en un futuro cercano. En cuanto a la asociación entre ambas empresas, recientemente comercializaron en nivel internacional el L.A. Noire: The V.R. Case Files. El producto tuvo buenas críticas y los usuarios quedaron conformes con su jugabilidad. Eso genera buenas expectativas para este nuevo desarrollo.

Solo el paso de los meses revelará si es el GTA u otro producto de Rockstar el próximo en ser traslado al formato realidad virtual. Mientras tanto, los fans ya esperan el 2021 que, por el momento, se presenta como un gran año para el mundo gamer.