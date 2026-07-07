Visionauta llega a iOS para acompañar a personas ciegas y con baja visión: "Ahora nadie queda afuera por la plataforma que usa"

La tecnología, cuando es diseñada desde la diversidad, tiene el poder de transformar realidades y, bajo esta premisa, Jonathan Santos, ingeniero de software con experiencia en gigantes como Google y Samsung, logró que Visionauta, su aplicación estrella, esté finalmente disponible en la App Store. A través de inteligencia artificial, la herramienta funciona como un asistente visual portátil que busca ofrecer autonomía real a personas con ceguera o baja visión.

A despecho de ello, el desafío al que apunta no es menor: según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de deficiencia visual, una realidad que convirtió a la accesibilidad tecnológica en uno de los grandes retos para la industria digital.

De esta manera, Visionauta nació justamente desde esa necesidad. La aplicación surgió en el ámbito académico, durante la maestría en Ingeniería de la Computación en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, pero rápidamente dejó de ser un proyecto universitario para convertirse en una herramienta utilizada por personas con discapacidad visual, en una iniciativa sin fines de lucro impulsada por su creador.

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Su función más innovadora es la Conversación en Tiempo Real, un modo en el que la inteligencia artificial permite mantener un diálogo por voz, describir el entorno y responder preguntas de manera continua y natural. En la práctica, el teléfono se convierte en un acompañante capaz de interpretar lo que rodea al usuario.

Jonathan Santos, ingeniero de software ciego y creador de Visionauta

"Llevar Visionauta al iPhone era un pedido constante de la comunidad. El éxito en Android demostró que existe una necesidad real", explicó Santos. Algunas de sus funciones principales son:

Lectura de textos: permite escuchar documentos, carteles, etiquetas o mensajes escritos.

Reconocimiento de billetes: identifica distintas monedas, entre ellas real brasileño, dólar, euro, peso mexicano, yen y dólar canadiense y australiano.

Identificación de objetos: ayuda a encontrar elementos perdidos mediante comandos de voz.

Descripción de escenas: explica qué hay alrededor del usuario.

Lupa electrónica: incorpora modos de alto contraste para personas con baja visión.

Conversación en Tiempo Real: permite dialogar con la inteligencia artificial de manera natural, como si fuera un acompañante que puede observar el entorno.

Ahora, la historia detrás del desarrollo también es particular. Santos no solo es ingeniero, investigador, doctorando en Ingeniería de la Computación y profesor de Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la Salud: también es ciego.

Para Santos, la accesibilidad no debe agregarse al final del proceso, sino formar parte del nacimiento de cualquier producto digital. Como ejemplo, recuerda una situación ocurrida durante los primeros años de YouTube: "Cuando las personas empezaron a subir videos, existía un misterio sobre por qué algunos aparecían dados vuelta. Entre el 10% y el 20% de los videos se cargaban de esa forma cuando la plataforma empezó a recibir videos desde los smartphones".

"La solución llegó gracias a una persona que dijo: 'No, está normal'. Tomó el celular y empezó a filmar. Pero esa persona era zurda. Como la mayoría de las personas no lo eran, esos videos se subían en una orientación determinada y para los zurdos quedaban invertidos", explicó.

Afirmó: "Eso nos ayuda a entender la importancia de traer al proceso de desarrollo de software a personas lo más diversas posible, con diferentes capacidades, habilidades físicas, sensoriales y cognitivas. Eso permite que el producto sea creado desde el comienzo con una mirada más amplia e inclusiva".

El desafío de incluir a todas las discapacidades

En la misma lógica, Santos reconoce que la accesibilidad tecnológica todavía tiene grandes desafíos pendientes. Aunque Visionauta está pensado para personas ciegas y con baja visión, admite que la aplicación aún no contempla todas las realidades dentro de la discapacidad: "Existe una aparente contradicción. Por un lado, defiendo que el desarrollo de software tiene que hacerse pensando en un público diverso y con equipos diversos. Pero, en este caso, al tratarse de una herramienta específica de accesibilidad, trabajamos con un recorte de la población", explicó.

Señaló que uno de los próximos objetivos es ampliar las capacidades de la aplicación para incluir a personas con discapacidades múltiples, especialmente aquellas con sordoceguera.

"Aún no tenemos recursos de accesibilidad para personas que tienen múltiples discapacidades, por ejemplo, personas sordociegas. Me gustaría mucho que Visionauta pudiera comunicarse con ellas a través de una línea Braille, un dispositivo que permite la lectura táctil conectada al teléfono", detalló.

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El problema no es solamente tecnológico sino también económico. Santos explicó que estos equipos tienen un costo muy elevado y que en Brasil pueden alcanzar valores similares a los de un automóvil, con precios que rondan los R$ 100.000.

Siguiente a eso, la hoja de ruta del proyecto también incluye una mayor adaptación regional. Entre las próximas mejoras se encuentra una experiencia localizada para usuarios argentinos, con un asistente virtual que utilice una variante del español más cercana a la forma en que se habla en el país.

"Visionauta es una gota en el océano", expresó Santos

La aplicación no pretende ser una solución definitiva a todos los problemas de accesibilidad, sino formar parte de un cambio tecnológico más amplio: "Visionauta es una gota en el océano. Es un pequeño pájaro llevando en su pico una gotita de agua para intentar apagar un incendio en un bosque entero", definió.

"Apenas hace poco, los asistentes de voz funcionaban con preguntas y respuestas previamente programadas. Ahora la interacción que podemos tener con estos asistentes se acerca mucho más a la que tenemos con otros seres humanos", explicó. Y concluyó: "El momento que vivimos hoy me genera algo de preocupación, pero también mucho optimismo sobre lo que podemos hacer por las personas con discapacidad visual y, en general, por toda la sociedad".

MV