Un parque dentro de un parque. Eso es Little Island, hoy una hermosa isla de Nueva York que tiene la forma de una flor que el visitando visita como abeja o colibrí saltando de un pétalo al otro.

Entre los barrios Chelsea y Meatpacking District, el alcalde de Nueva York inauguró esta nueva atracción verde en plena pandemia, en mayo de 2021, por una sencilla razón: darle a los neoyorkinos una nueva razón para derrotar el miedo al coronavirus, el trauma del encierro y animarse a salir al aire libre.

Así, en el Pier (muelle) 55, Little Island es una vía verde sobre el Hudson River, dentro del Hudson River Park, que ya existía.

Aunque pareciera que le haya tocado un rinconcito de Manhattan, una mirada del lugar en 360 grados, cambia completamente la perspectiva: al sur, se ve a lo lejos el mirador del One World Trade Center, hoy el edificio más alto de Nueva York, construido exactamente donde estuvieron las Torres Gemelas, que el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 borró del mapa.

Little Island, una isla flotante entre Chelsea y Meatpacking District.

Isla flotante con vistas de Nueva York

Al norte de Little Island, se distingue el icónico e inoxidable Empire State Building y varios puntos estratégicos:

otro espacio flamante, Hudson Yards, el barrio inaugurado en 2019, que puede recorrerse “en altura” caminando por arriba de él….

… sí, por arriba de Hudson Yards, gracias a The Highline, otro paseo nuevo más, finito, alargado y paralelo a una línea férrea en desuso, que une el Whitney Museum con Vessel, otro estreno del área.

Vessel, un edificio bastante extraño y caro -US$ 200 millones- nacido de la mano del arquitecto británico Thomas Heatherwick. Aunque el nombre –Vessel- remite a una vasija, la construcción es un enjambre de láminas de acero color cobre, más parecida a un panal de abejas que a un florero.

Y un espacio de comidas.

El exterior de Vessel marca el punto central del barrio Hudson Yards y lo refleja por los cuatro costados. Por dentro, sin embargo, es un laberinto de 54 escaleras, 2,500 peldaños y 80 plataformas de descanso para los visitantes que lo único que desean es un respiro a tantas escaleras (los neoyorkinos las aman, están por todas partes, ¡no olvide las zapatillas cuando haga la valija!).

y The Shed (US$ 500 millones), otra de las perlitas de Hudson Yards: ¡un edificio traslúcido sobre ruedas! Sí 8 pisos montados sobre inmensas ruedas de acero de ferrocarril, que es “desmontable”; es decir, puede correrse cuando moleste, ampliarse o incluso reducirse, según se quiera.

La isla flotante de Nueva York

Volviendo a Little Island, de eso se trata, mezcla de arte, naturaleza y reconstrucción, esa isla artificial fue un auténtico respiro para la población.

Little Island vino al mundo para reparar los daños del huracán Sandy que, en octubre del 2012, se ensañó con Nueva York, destrozando el Pier (muelle) 54.

En verano, hay espectáculos de calidad, tanto de día como de noche. En esta foto, bailarines del American Ballet Theater.

Público y exótico como otros parques neoyorquinos, la obra de US$ 260 millones fue financiada por un matrimonio magnates, la diseñadora de moda belga Diane von Fürstenberg y el octogenario Barry Diller, un empresario californiano de medios de comunicación (Fox Broadcasting, Expedia Group, USA Broadcasting, etc).

“Lo que tenía en mente era construir algo para la gente de Nueva York y para cualquiera que lo visite, un espacio que a primera vista fuera deslumbrante y que al usarlo hiciera feliz a la gente”, según explicó el mismo Barry Miller después de firmar los cheques, en 2013.

Cada pilote se entierra 61 metros en el lecho del Hudson River.

Nueva York después del huracán Sandy

Diller había imaginado un espacio que permitiera crear una experiencia inmersiva con la naturaleza y el arte. Y le Salió bien.

Se asoció con Hudson River Park y contrató a MNLA y el Heatherwick Studio (el que diseñó Vessel). Mirando el lugar, la inspiración tardó ocho años en terminar de plasmarse: un nuevo muelle “flotante” y con ondas, pero no de pilotes tradicionales sino de otros de cemento reforzado que pudieran soportar 350 toneladas de peso –cada uno- , enterrados 61 metros debajo del agua.

Coronaron los extremos de cada pilote, con “pétalos” de material de 6 metros de diámetro, especies de macetones rellenos de tierra que se recorren con ascensos y descensos por senderos curvos que prometen hermosas vistas en todas las direcciones.

Little Island en Nueva York

En primavera, 66.000 bulbos florecen desde todos los rincones, en un show silencioso de tulipanes, azafranes entre las flores púrpuras del ciclamor oriental y las blancas y rosadas de los cerezos akebono.

Los paisajistas del estudio de arquitectura local MNLA eligieron 400 especies de plantas y un centenar de variedades de árboles, plantados estratégicamente para crear una alfombra verde lacustre que frenara el viento del río y permitiera que los visitantes pasearan sin terminar en el agua; agregaron juegos interactivos, “trampas al ojo”, un patio de descanso con mesas de picnic, un anfiteatro con nutrida cartelera de obras cuando cede el frío del invierno e incluso, un solárium para el verano.

Con el calor implacable del estío, el anfiteatro con vista al río y asientos de madera para 700 espectadores, ofrece espectáculos diurnos y nocturnos.

Espectáculos de todo el espectro cultural, en un anfiteatro para 700 personas sentadas.

Cómo llegar a Nueva York

Desde Córdoba, la compañía Copa Airlines tiene 4 vuelos semanales a Panamá; desde Mendoza, 7 semanales; desde Buenos Aires, 3 vuelos diarios; y 5 más desde Rosario. La aerolínea de bandera panameña anunciará en breve cuándo retomará la ruta aérea desde Salta, como sucedía antes de la pandemia.

Para llegar a Nueva York desde la ciudad de Panamá hay 3 conexiones diarias hacia el aeropuerto JFK.

Todas las combinaciones desde Argentina tienen la opción de stop over por un plazo de siete días, sin cargos adicionales.

Little Island se encuentra a unos pasos de Chelsea Market.

Cada pasajero puede reservar, comprar y administrar su pasaje desde la sección “Mis viajes” del sitio web de la compañía. Varios días antes del vuelo se puede reservar asiento desplegando el mapa de los lugares disponibles en la cabina; 24 hs antes de la partida se evitan largas colas haciendo el check in digital; solicitando comidas especiales y, si se quiere, incluso contratar hotel, alquilar auto o pedir un traslado desde el aeropuerto.

Para moverse por Nueva York, la mejor opción -lejos- es el City Pass, que permite hacer todas las combinaciones de transportes para moverse de una punta a la otra de la ciudad. Además, la compra incluye el acceso a numerosas atracciones en forma gratuita (Empire State Building, The Edge, SUMMIT One Vanderbilt, Museo Guggenheim, Observatorio del Top of the Rock, Museo Americano de Historia Natural, Cruceros Circle Line, Memorial y Museo del 11S, Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio.