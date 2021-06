Florencia Arietto: "No se dimensiona ni el daño ni el poder que maneja Moyano"

Florencia Arietto participó de una conferencia de prensa virtual frente a estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación, en la que cuestionó al líder histórico de Camioneros. “Hay un fenómeno muy interesante que está pasando con Hugo Moyano, sin subestimar su poder, la gente le perdió el miedo y ese es un problema que van a tener de aquí en adelante”, aseguró.

La abogada especialista en Seguridad y exasesora de Patricia Bullrich durante la gestión de Juntos por el Cambio también se refirió a la gestión en la provincia de Buenos Aires de Sergio Berni. “Veo a un ministro que está encorsetado en la ideología que baja desde su coalición de gobierno, respecto de la que él, en principio, parecería que mucho no coincide”, concluyó Arietto en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—En materia de Seguridad ¿Cómo evalúa la situación en la Provincia de Buenos Aires?

—La provincia de Buenos Aires tiene un problema gravísimo de inseguridad. El último corte, que yo tomo, tiene que ver con el primer semestre de 2020, donde había una cuarentena bastante estricta, pero igual aumentaron los delitos muy violentos. Lamentablemente, desde que nosotros dejamos la gestión, la Nación no volvió a publicar estadísticas criminales, pero sabemos que aumentaron tres delitos: el homicidio en ocasión de robo, los femicidios y la tenencia ilegal de armas. O sea, dos delitos violentos, de los más graves, como son el femicidio y el homicidio en ocasión de robo, y el tercero que es el que permite que esos delitos se ejecuten, o sea la manipulación ilegal de armas.

—¿Qué opina de la gestión de Sergio Berni?

—Soy muy crítica de la gestión de Berni, pero me parece que corresponde que agradezca su gesto: intervino en un caso de bloqueo del Sindicato de Camioneros a una empresa que yo asesoro. Con su habitual extorsión, para robar afiliados a otro gremio, se hizo la denuncia y por motivos que después esclarecerá la investigación, pero la fiscal que tenía a cargo el cese del bloqueo de la extorsión del impedimento de trabajo, no tomó cartas en el asunto. Y el ministro Berni mandó la Infantería para protegerla. Entonces, corresponde, más allá de las diferencias políticas, que yo reconozca que eso fue un gesto de compromiso, por su decisión de ayudar a una empresa en una situación muy crítica. Pero veo a un ministro que está encorsetado en la ideología que baja desde su coalición de gobierno, respecto de la que él en principio parecería que mucho no coincide.

—En una respuesta anterior se refería al proceder de Camioneros. ¿Hay sectores de la Justicia que tienen miedo de actuar cuando del otro lado está Hugo Moyano?

—Sí. Hay muchos fiscales y jueces que tienen temor. No se dimensiona ni el daño ni el poder que maneja Moyano hace muchísimos años. Yo conozco el tema, a partir del contacto con un montón de empresas que, de a poco, han empezado a animarse a denunciar algo que antes no era posible. Lo lógico era acceder a la extorsión. Hablo de extorsión porque es un delito. En Argentina se naturalizan muchas cosas que están mal, como, por ejemplo, que el Sindicato de Camioneros vaya a una empresa a decirle que los trabajadores que están en Comercio tienen que ser de Camioneros

—En su participación anterior en este Ciclo de Entrevistas dijo que Sergio Massa le impidió avanzar contra Moyano. ¿Por qué?

—Nunca lo supe, porque la salida del Frente Renovador no me la dio Massa, me mandó a alguien. Uno de los argumentos fue que Massa medía cinco puntos y necesitaba aliados. Supongo que será por eso. Pero la verdad es que nunca pude hablar con él, así que no lo sé.

Florencia Arrieto en el Ciclo de Entrevistas

—¿Esa interpretación es suya o se la dijo alguien del Frente Renovador?

—Fue lo que me dijeron: “Sergio mide cinco puntos y no tenemos margen de maniobra”. Esa fue parte de la argumentación que me dieron. Yo pedí que antes de que se tome esa decisión, me den la discusión interna porque en el Frente Renovador hay muchísima gente muy valiosa y era un desafío interesante. Queríamos representar a la clase media, desde un lugar de ganarle a Cambiemos. Había gente muy valiosa, muy interesante.

—Dijo que no se dimensiona ni el daño ni el poder que tiene Moyano. ¿Alberto Fernández no dimensiona este daño y este poder estableciendo una alianza con Moyano?

—Hay un fenómeno muy interesante que está pasando con Hugo Moyano, sin subestimar su poder, la gente le perdió el miedo y ese es un problema que van a tener de aquí en adelante. Alberto Fernández lo quiere tener de aliado porque es muy tentador cuando llegás al poder tener un ejército paraestatal que te haga el trabajo. El problema de Alberto Fernández es que tiene un 25% de inflación en el primer semestre, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de confianza de las empresas para la producción y una deuda con el Club de París. Estamos en default técnico, tiene una deuda con el FMI y no está entendiendo la gravedad que tiene un rompimiento total de las pocas redes que quedaban en el Conurbano y eso es lo que genera el cuello de botella. Entonces, quienes fueron siempre segundos como Alberto Fernández y de repente se encuentran con ser primero y liderar pero no tiene esa capacidad, sienten la tentación de pegarse al poderoso de facto que por lo menos le va a evitar de mostrarse débil. No creo que este pensando en la producción si se saca una foto con Moyano.

—Usted empezó en Proyecto Sur como asesora de Pino Solanas, después pasó por el massismo, tuvo una breve de cercanía kirchnerismo y ahora es referente de Juntos por el Cambio. ¿La Florencia Arietto de la actualidad es la misma que empezó con Pino Solanas?

—Sí. Absolutamente. En Argentina hay un problema muy grande y es que vivimos enfermos de pasado, entonces, parece que la evolución está mal vista. Yo me recibí en la Facultad de Derecho de la UBA, donde el Departamento de Derecho Penal y Criminología está hegemonizado, sin ser prejuiciosa ni peyorativa, por el zaffaronismo. Uno desanda el camino luego, cuando ve que los resultados de lo que propone Zaffaroni, no se condice con la realidad de la Argentina y tampoco hay espacios de reflexión doctrinaria para que se puedan plantear cuestiones de derecho penal donde se piense el problema de la corrupción, del crimen organizado, sin que te tilden de fascista, punitivista y demás cosas. Creo que el error es que Zaffaroni y sus discípulos, junto al kirchnerismo, fueron los que hegemonizaron el derecho penal, la jurisprudencia, la doctrina y del otro lado quedaron los fueron atacados de fascistas y de punitivistas. Todo eso uno no lo ve ahora con la capacidad que uno tiene luego, de entender otras concepciones. En Proyecto Sur discutíamos dentro de una lógica de la ley, de ver de qué manera mejorábamos la estadística de inseguridad. Pero Pino se había quedado en los setenta y no había posibiliad de discutir la doctrina zaffaroniana.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y la invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Muchas gracias a ustedes por el espacio. Uno necesita conocer el pasado para no repetirlo, Argentina está enferma de pasado. Necesitamos futuro, necesitamos hablarles a los jóvenes, contarles a los jóvenes de este mundo, del mundo del tik tok, de las redes, de la producción de contenidos, que es lo que tenemos desde el Estado, desde la política para ofrecerles. Ese es el desafío del que no les estamos hablando.

Por María Gabriela Maidana, Gustavo Gabriel Zandonadi y Carlos García Lacamara

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación