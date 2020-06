VIDEO | Martín Insaurralde, entrevistado por Jorge Fontevecchia: "El plasma no es la solución"

Con la energía que le da el haberse repuesto de Covid-19, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, plantea una agenda provincial que considera urgente. En el momento en que el coronavirus contagió más al poder, y en más de un sentido, una de sus víctimas habla del proceso de la enfermedad como paciente de riesgo, de sus alianzas, de Duhalde, Néstor, Cristina y De Vido.

Entrevistado en exclusiva por Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, el dirigente bonaerense cuenta en detalle cómo fue el tratamiento de plasma que recibió: “Es como una transfusión”. "El plasma no es la solución, no es un tratamiento científicamente comprobado, está en experimento. Lo digo para que entiendan los familiares de quienes están enfermos. Si fuera la solución, no habría tantos muertos en el mundo", apuntó.

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA:

