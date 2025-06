3 esperados regresos teatrales a la cartelera porteña

Come From Away

Desde el viernes 27 de julio a las 20, el exitoso musical vuelve al Teatro Maipo (Esmerando 443, CABA) con su mensaje esperanzador. Luego de arrasar en España durante seis meses retorna a la cartelera porteña, siempre dirigido y producido por Carla Calabrese en su cuarto año de representaciones. Con libro, música y canciones originales de Irene Sankoff y David Hein.

Un dream team de más de 30 artistas argentinos en su equipo creativo se combina para las representaciones de los días viernes, sábados y domingos: Gabriela Bevacqua, Fede Couts, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi, subirán a escena desde este viernes. En el equipo creativo se destacan los nombres de Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico, además de Gonzalo González como director de luces.





Come From Away cuenta la historia real de aquel 11 de septiembre de 2001, cuando producto del atentado a las Torres Gemelas de los Estados Unidos, siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo fueron desviados de sus vuelos y terminaron aterrizando en una isla de Canadá permaneciendo varados durante cinco días en Gander, Newfoundland en la provincia canadiense de Terranova. A partir de este acontecimiento sus vidas cambiaron para siempre como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Hombre Inesperado

Regresa e julio al Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA), de la mano de Inés Estévez y Germán Palacios. La obra de Yasmina Reza se presentará todos los jueves del mes próximo con la dirección de los propios intérpretes. Un viaje. Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor y giros sorprendentes que podrían transformar sus vidas. Con vestuario de Romina Giangreco; escenografía de Ariel Vaccaro, diseño de iluminación de Ricardo Sica, la producción de Nachi Bredeston y Juan Manuel Caballe. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Un Poyo Rojo

Por cuatro únicas funciones durante julio, el suceso escénico internacional vuelve a la Argentina en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes xxx, CABA). La obraa de teatro físico que lleva un recorrido internacional sin precedentes, con 15 años ininterrumpidos, con más de 1.000 funciones en 30 países alrededor del mundo vuelve a la Calle Corrientes.

Un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una propuesta que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad.





Un Poyo Rojo mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o cualquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar, sin embargo un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano.

Los intérpretes son Alfonso Barón y Luciano Rosso, quienes también son coreógrafos junto a Nicolás Poggi; el diseño de luces es de Hermes Gaido, quien se hico cargo de la dirección. Las funciones serán los viernes a las 22. Encontrá acá más info sobre las entradas.