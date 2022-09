Ara Malikian regresa al país con un concierto íntimo y en el Luna Park

Ara Malikian, el violinista español de origen libanés y ascendencia armenia, vuelve a presentarse en la Argentina en octubre para presentar su nuevo espectáculo, The Ara Malikian World Tour. Los shows serán en el Estadio Luna Park el viernes 21, a las 21, y el domingo 23 en el Quality Estadio de Córdoba. Será un concierto único, íntimo y personal, el mismo con el que recorrió el mundo, desde la Ópera de Dubai a Michoacán en México y el Palacio Real de Madrid.

El músico visitó por primera vez nuestro país en el 2017 con una presentación sold out en el Teatro Gran Rex. Un año después, regresó con su gira La Increíble historia del Violín, esta vez dos funciones en el Gran Rex, también con localidades agotadas. Finalmente, luego de posponer su show en 2020 por la pandemia, regresa al país con un mensaje de esperanza.

"Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos -explica el gran músico-. Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante; no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos, y todo lo que hacen está repleto de arte. Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido, y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso: la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan”.

Una vida dedicada a la música

A muy temprana edad reconocieron su talento a pesar de las circunstancias en que la guerra civil libanesa lo obligó a vivir, estudiando durante largos períodos en refugios antiaéreos. Ofreció su primer gran concierto con tan solo 12 años y, a los 14, el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le otorgó una beca del gobierno alemán para estudiar en la Hochschulefür Musik und Theatre Hannover. Amplió sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los profesores más prestigiosos del mundo. En los últimos años editó un álbum como guiño a sus 15 en España, con grandes colaboraciones en el Teatro Real de Madrid. La gira “15”, una de las más grandes de los últimos años, fue un éxito de público y crítica con más de 150 conciertos.

Con su álbum The Incredible History of Violin, presentó su gira mundial visitando las capitales más importantes del mundo: Londres, París, Roma, Moscú, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Pekín, Hong Kong, Estambul, Belgrado, Bratislava, Madrid, Lisboa y Berlín, entre otras.

En 2019, su Royal Garage World Tour comenzó con el lanzamiento de su álbum Royal Garage, que cuenta con colaboraciones de artistas como Andrés Calamaro, Enrique Bunbury y Serj Tankian. Su última gira Petit Garage, fruto de un mundo en pandemia y de la anterior gira se transformó en un espectáculo de piano y violín con aforos más limitados llenos de sentimientos. Un ambiente diferente que se trasladó también a la música y al público.

