Carla Calabrese: "Amo ser parte de la movida teatral de Buenos Aires"

“Come From Away resultó espectacular -confiesa Carla Calabrese al comenzó de la entrevista exclusiva con Vivo Perfil-. Estuvimos varios años haciendo lo mismo, así que lo estamos disfrutando muchísimo. Fue todo dándose también de a poquito: primero en el Maipo, con los premios que ganamos, los seis meses en España durante 2024. Ahora volvimos al teatro y saldremos de gira por el país. La verdad es que se trata de una obra muy atípica".





En septiembre el premiado espectáculo dirigido por Calabrese comenzará una importante gira nacional para presentarse en los principales teatros de las ciudades y provincias de nuestro país: el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre en la ciudad de Rosario, más precisamente en el Teatro Fundación Astengo (Mitre 754); el viernes 12 y el sábado 13 en el Teatro San Martín de Tucumán (Av. Sarmiento 601); viernes 19 y el sábado 20 las actuaciones serán en el Teatro Mendoza (San Juan 142) y cierran esta primera etapa de la gira nacional el viernes 26 en el Teatro del Bicentenario de San Juan (Las Heras Sur 430).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como productora, Carla reconoce su osadía: "Sí, en este país hacer teatro es asumir más riesgos. Y en este caso más porque vamos a ir con toda la gente. Pero como productora son riesgos que hay que correr, porque está buenísimo que que también puedan ver la obra en provincias desde las que la gente a lo mejor no se puede trasladar hasta Buenos Aires. Mientras lo pueda hacer, me parece que que es valioso. No hay recortes en la estructura. Lo único que no se puede hacer es llevar el piso giratorio, pero no por una limitación económica, sino por una limitación del tiempo que lleva instalarlo en cada teatro. Pero es algo que no afecta al resultado de la obra. Es la primera vez que vamos con un musical tan grande al Interior, pero si sale bien, nos gustaría ir por más".

Inagotable oferta teatral

Come From Away cuenta la historia real de aquel 11 de septiembre de 2001, cuando producto del atentado a las Torres Gemelas de los Estados Unidos, 7.000 pasajeros provenientes de todas partes del mundo fueron desviados de sus vuelos y terminaron aterrizando en una isla de Canadá, donde permanecieron varados durante cinco días. A partir de este acontecimiento sus vidas cambiaron para siempre como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Desde 2022 se representó ininterrumpidamente en el Maipo con localidades agotadas en todas las funciones. "En España (estuvieron en el Teatro Marquina de Madrid) no sabían si estar serios porque había pasado lo del 11 de septiembre de 2001 o empezar a a vivir todo lo bueno que se ocurrió Gander al mismo tiempo -evoca la directora-. Les llevó un poquito de tiempo meterse dentro de la obra, pero hicieron la transición y todas la funciones terminaban con la gente aplaudiendo de pie. Eso nos unió muchísimo más como equipo. Allá no tienen tanta oferta como acá. En Buenos Aires es inagotable la cantidad de obras que hay para ver en el fin de semana. Creo que tiene que ver con lo creativos que que somos los argentinos, con cómo se vive el arte. El teatro en este país es una cosa impresionante; amo ver eso y ser parte de esta de esta movida", contó. Aquí la entrevista completa:

Este musical tiene un importante equipo de artistas y directores argentinos liderados por Carla Calabrese como productora y directora general, y un elenco conformado por 15 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo, entre los que se destacan los nombres de: Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Lucila Gandolfo, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi.

En el equipo creativo se destacan Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico, además de Gonzalo González como director de luces. La obra seguirá durante agosto con sus funciones en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA) viernes y sábados a las 20.30, y domingos a las 19.30, hasta el 30 de agosto. Encontrá acá más info sobre las entradas.