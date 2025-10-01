"Donde quieras estar es una obra que sale de lo convencional", dice su director

Martín Goldber dirige Donde Quieras Estar, la pieza de Federico Buso que propone un encuentro escénico entre dos amigos, María y Pedro, para evocar el pasado y analizar sus situaciones actuales. La obra, que navega entre lo íntimo, lo filosófico y lo absurdo, busca un sentido profundo en la vorágine de lo cotidiano y se presenta todos los miércoles a las 20:30 en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA).

En diálogo con Vivo Perfil, Goldber explicó tomó contacto con este material: "El texto llegó a mí". Convocado por Buso (autor y protagonista), el director se sumó a un proyecto que lo desafió a trabajar con un lenguaje diferente al habitual. "Tiene mucha poesía, y planteos oníricos. Me interesó por trabajar en algo distinto", confiesa.

La propuesta dramática gira en torno a María (Silvina Katz) y Pedro, dos amigos que se encuentran en un parque. Lo que parece ser una charla simple evoluciona hacia una mezcla de lo cotidiano y lo imaginario, tocando temas esenciales como la soledad, el dolor de la infancia, la compañía y, sobre todo, la dificultad de estar presente.

Goldber destaca que el texto tiene la capacidad de interpelar al espectador desde la identificación. "Hay algo del espectador que puede identificarse desde lo vincular de ellos y de lo que ellos narran", explica. La dinámica de los diálogos se convierte en una vorágine que invita al público a reflexionar sobre temas que la rutina suele dejar de lado.

El principal desafío del montaje fue dotar de dinamismo a un espacio estático, el parque. Goldber concibió una puesta que, aunque parece despojada, es visualmente compleja y dependiente de la técnica: "Quería jugar con las sombras y que la iluminación sea también parte de la escenografía". Con la colaboración de Sebastián Francia en el diseño lumínico y Alicia Leloutre en la escenografía, logró que la luz se transformara en el elemento narrativo principal, contando el paso del tiempo y construyendo las imágenes mentales que surgen de los diálogos. "La idea era cómo construir ese estar, tanto desde las actuaciones como desde el espacio y sobre todo de que lo dinámico sea la iluminación", subraya. Aquí la entrevista completa:

Confianza, juego y conexión con el público

El proceso de trabajo fue de gran confianza mutua. Buso, el autor, le permitió al director colaborar en la dramaturgia, estructurando y sumando elementos a la versión original. Y el director enfatiza que este voto de confianza fue clave: "Me invitó a su mundo, a ser parte de su universo, y eso estuvo bárbaro". El director explica que la actuación se basa en la búsqueda de la esencia lúdica y la conexión con la infancia, como cuando "los niños juegan". El feedback del público ha sido la gran sorpresa. Además de la emoción y la conmoción, Goldber celebra la risa que surge en momentos inesperados. "Mucha gente se expresa muy conmovida y con deseos de compartir momentos con personas que hace mucho que no ve". Para él la pieza logra su cometido: "Te invita a parar un poco la pelota y preguntarte adónde querés estar o cuáles son esos momentos en los que uno quisiese quedarse un rato más".

José Escobar se hizo cargo del diseño de vestuario, Agustín Justo Yoshimoto y Leloutre de la realización de la escenografía; Lucas Sebastián Ramírez de la música original y Francisco Tortorelli de la producción ejecutiva. Encontrá acá más info sobre las entradas.