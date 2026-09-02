Dos festivales que vuelven a la cartelera porteña: Suena y Vinilo

MundosMusic presenta la segunda edición de su ciclo Suena dedicado a las cantantes brasileñas

Fiel a su espíritu de acercar artistas internacionales a públicos nuevos, esta segunda edición del ciclo estará protagonizada por artistas brasileñas: Verônica Ferriani, Monique Kessous, Duda Brack, Assucena y Bruna Caram. El ciclo que le acerca al público argentino grandes artistas latinoamericanos, dándole la posibilidad de conocer propuestas musicales poco difundidas en nuestro país, comenzará el sábado 19 de septiembre, seguirá en octubre y terminará en noviembre. Como en su primera edición, el ciclo se llevará a cabo en el Cultural Thames (Thames 1426).

Cumpliendo con su misión de promover la música de artistas internacionales frente a nuevos públicos, y resaltando el valor de la canción como forma de comunicación primordial entre las culturas, la productora MudosMusic (fundada en New York en 2019) pensó el ciclo Suena como una oportunidad para hermanar al público argentino con artistas latinoamericanos. Veamos un poco de cada show:

Sábado 19 de septiembre - Verônica Ferriani: Canta Nara Leão y otras bossas. La cantante, compositora, instrumentista y productora musical vuelve a Buenos Aires después de una década, para invitar al público a un viaje por el universo de la Bossa Nova, a partir de las canciones que hicieron famosa a Nara Leão (primera musa del género). Se trata de un espectáculo de refinada inteligencia artística. De gran carisma, es una gran difusora del espíritu de la Música Popular Brasileña.

Sábado 17 de octubre - Monique Kessous: Jobim100, espectáculo en el que celebra el centenario de uno de los músicos más reconocidos mundialmente de la cultura de Brasil: Tom Jobin. Además de interpretar la gran obra de este artista, el concierto cuenta con sugestivas proyecciones digitales originales de Leticia Pantoja. Su trayectoria incluye colaboraciones de autoría con artistas de la talla de Ney Matogrosso, Chico César y Paulinho Moska. Además, Monique es también conocida en el mundo entero por las versiones de canciones de los Beatles.

espectáculo en el que celebra el centenario de uno de los músicos más reconocidos mundialmente de la cultura de Brasil: Tom Jobin. Además de interpretar la gran obra de este artista, el concierto cuenta con sugestivas proyecciones digitales originales de Leticia Pantoja. Su trayectoria incluye colaboraciones de autoría con artistas de la talla de Ney Matogrosso, Chico César y Paulinho Moska. Además, Monique es también conocida en el mundo entero por las versiones de canciones de los Beatles. Sábado 31 de octubre - Duda Brack: Voz y soledad . Nacida en Porto Alegre en 1993, es una de las artistas más provocativas de la nueva generación de cantantes de la Música Popular Brasileña. En un formato intimista y potente a la vez, este concierto pone de relieve la versatilidad de una artista capaz de transitar entre distintas estéticas sin perder la intensidad que caracteriza su interpretación. El repertorio de este show tiende un puente entre la obra autoral de la artista y el cancionero popular, presentando relecturas inéditas que adquieren matices confesionales.

. Nacida en Porto Alegre en 1993, es una de las artistas más provocativas de la nueva generación de cantantes de la Música Popular Brasileña. En un formato intimista y potente a la vez, este concierto pone de relieve la versatilidad de una artista capaz de transitar entre distintas estéticas sin perder la intensidad que caracteriza su interpretación. El repertorio de este show tiende un puente entre la obra autoral de la artista y el cancionero popular, presentando relecturas inéditas que adquieren matices confesionales. Viernes 13 de noviembre - Assucena: Canta Gal Costa. Nacida y criada en el interior de Bahía, Assucena construye su identidad artística a partir de las influencias de la música bahiana -especialmente tropicalismo de sus coterráneos Gilberto Gil y Caetano Veloso-, así como de los más variados géneros de la música popular brasileña, en composiciones e interpretaciones que interactúan con diferentes ritmos como el samba, rock y música pop contemporánea. En este concierto recreará algunas de las canciones de otra bahiana de alto vuelo.

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Jueves 26 de noviembre - Bruna Caram: Celebra 20 años de carrera. Cantautora, actriz, profesora, madre y multi artista, Bruna Caram es una de esas personas que parecen predestinadas a hacerlo todo bien. Con una carrera iniciada muy precozmente, Suena tiene el alto honor de que venga a celebrar sus 20 años de carrera en Buenos Aires. Su obra explora su vínculo con la música y sus emociones, invitando al público a conectar con recuerdos tanto personales como colectivos. En este concierto se celebran clásicos de la música brasileña y su trascendencia, junto a composiciones propias de Bruna que invitan a reflexionar sobre la maternidad, el duelo, la amistad, el amor y la autoestima. En cada encuentro, esta artista polifacética canta, baila y habla sobre la memoria emocional, guiando a los espectadores en un viaje íntimo, fomentando la reflexión sobre cómo empleamos nuestro tiempo, con quién lo compartimos y cómo la música tiende puentes entre el presente y el pasado, transformando emociones y revelando nuestra verdadera esencia.

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El Festival Café Vinilo comienza en primavera a pura música independiente

A lo largo de 10 días, las puertas del emblemático espacio cultural porteño estarán abiertas para celebrar un año más de vida, haciendo partícipe a la comunidad que los viene acompañando. Tras haber cumplido cuatro en la nueva sede ubicada en el barrio de San Cristóbal, sus productores Teresa Rodríguez y Eduardo Misch celebran la segunda entrega del Festival Vinilo. Los artistas que pasarán por el escenario de Café Vinilo (Estados Unidos 2483, CABA) en la edición 2026 serán La Ferni, el dúo Argüello y Vuela Chiringa, entre otros. Aquí la programación completa

Lunes 21 de septiembre: Concierto didáctico de Valor Vereda en la Escuela Normal Nro. 8 de Boedo

en la Escuela Normal Nro. 8 de Boedo Jueves 24 de septiembre - 21, La Ferni - Apertura del Festival

- Apertura del Festival Viernes 25 de septiembre - Manuela Argüello y Sebastián Gangi (interpretan la obra de Hilda Herrera)

(interpretan la obra de Hilda Herrera) Sábado 26 de septiembre - 16. Casi Nanas - Música para bebés

A las 21. Vuela Chiringa (Torricelli - Juan Bennazar - Trosman - Chiappero - Álvarez)

(Torricelli - Juan Bennazar - Trosman - Chiappero - Álvarez) Domingo 27 de septiembre - 20 : Nuevo Ciclo de Música Clásica - Elías Gurevich

Jueves 1 de octubre - 21: Sebastián Zanetto Trío

Viernes 2 de octubre - 21: Ernesto Snajer

Sábado 3 de octubre - 21: Guillo Espel Cuarteto - Cierre del Festival

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