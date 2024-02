El Teatro Colón presentó su programación para la temporada 2024

El Teatro Colón presentó la programación de la temporada 2024, en la que se destacan siete títulos líricos, cinco ballet, 20 conciertos del ciclo de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y cinco presentaciones de la Orquesta Estable. Además volveré el Festival Argerich, con la presencia excluyente de la gran pianista, que tendrá una nueva edición en agosto. Además subirá a su escenario La Bella Durmiente con un elenco encabezado por Marianela Nuñez -primera bailarina del Royal Ballet de Londres- y versión coreográfica de Mario Galizzi, Director del Ballet Estable.

Mario Galizzi dirigirá al Ballet Estable del Teatro Colón en cinco obras. Desde el 12 de marzo se presentará Carmina Burana según Mauricio Wainrot, con la participación del Coro Estable, el de Niños y la Filarmónica de Buenos Aires. En junio subirá a escena La bella durmiente con la presencia estelar de Marianela Nuñez, primera figura del Royal Ballet de Londres; y a fines de agosto se concretará un programa mixto compuesto por Suite en Blanc, Adagietto y Bolero X. En octubre será el turno de Giselle, con coreografía de Gustavo Mollajoli sobre la original de Jean Coralli, Jules Perrot y Marius Petipa. La temporada de ballet concluirá con siete funciones de La Bayadera, con también a cargo de Galizzi y la participación del primer bailarín del Marinsky Theater, Kimin Kin.

Como es habitual, la temporada lírica comenzará en abril con Ariadna en Naxos y dirección de escena de Marcelo Lombardero. Le seguirán Turandot de Puccini con puesta de Roberto Oswald, El Cónsul, una pieza del siglo XX de Gian Carlo Menotti según la visión de Rubén Szuchmacher; Carmen de Bizet con realización de los teatros La Fenice de Venecia, Massimo de Palermo, Liceu de Barcelona y Regio de Turín; el regreso de Aurora de Héctor Panizza luego de 25 años y Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach. El cierre de esta programación se producirá entre noviembre y diciembre con Un ballo in Maschera de Giuseppe Verdi, con dirección escénica de Rita Cosentino y escenografía de Enrique Bordolini.

El Festival Argerich se hará del 3 al 18 de agosto. Además de la gran pianista argentina se presentarán Charles y Annie Dutoit Argerich, Homero Francesch, Cristian Budu, Javier Perianes, Marcelo Ayub, el Iván Rutkauskas Cuarteto, la Camerata Bariloche, la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Estable del Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

La edición 2024 del ciclo Contemporáneo reunirá las presentaciones del concierto Harmonielehre con música orquestal de John Adams y Thomas Adès a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y con dirección musical de Pablo Druker; el debut en la sala principal del Ensamble ArtHaus con composiciones de Unsuk Chin, György Ligeti, Conlon Nancarrow y Pablo Rubino, con dirección musical de Druker; el oratorio Gurrelieder para gran orquesta, múltiples coros, solistas vocales y narrador, de Arnold Schönberg y con dirección musical de Alejo Pérez; y la reposición de la Einstein on the Beach, versión de Martín Bauer y Rodrigo de Caso de la ópera de Robert Wilson y Philip Glass, estrenada en 2023.

El Centro de Experimentación del Teatro Colón dirigido por Diana Theocharidis celebrará los 15 años del Ensamble de Música Contemporánea del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (EMC Damus, con un programa de obras breves de más de 20 compositores nacionales. Y será homenajeado el ensamble Compañía Oblicua que cumple 20 años, bajo la dirección de su creador, el compositor Marcelo Delgado, con dos programas conformados por obras de Juan Carlos Tolosa, Agustina Crespo y Jorge Chikiar entre otros.

Además, se presentarán las producciones El gran desfile, obra para cine mudo y sonorización en vivo de la película El Gran Desfile de King Vidor (1925), ejecución de la compositora, pianista y performer Carmen Baliero; la ópera periférica Neobarrosas exhibirá performances con elementos de la cultura queer de artistas drag acompañados por un ensamble barroco y cantantes líricos; la propuesta de danza y música Mirlitons de François Chaignaud y Aymeric Hainaux; el ritual de sonido y silencio La Sed, compuesto por obras del compositor y director argentino Alex Nante a cargo del Ensamble Terra Lucida de la Fundación Vocación Humana.

La programación incluye además el unipersonal Bela Vamp de Alfredo Arias, con protagónico de Marcos Montes y cambiando su sede del Museo Fernández Blanco al gran Teatro Colón; la ópera Kassandr(x) encargada en conjunto por el Teatro Colón y el Escenario Alternativo de la Ópera Nacional de Grecia, con estética del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y música del compositor Pablo Ortiz; Solos extr3mos, un conjunto de obras del coreógrafo escocés Billy Cowie para una intérprete, la bailarina Luciana Croatto, con textos y músicas originales de Billy Cowie; y Chez la grande-mère Bzloch Ensayos para un biodrama musical, de Axel Krygier, basado en las memorias de su tío abuelo e interpretado por un ensamble de cámara más piano y sampler, la participación de tres actores/bailarines/cantantes y una ambientación que incluye objetos originales de la familia.

El CETC también presentará Materiales en construcción universos a explotar, a cargo de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Kenta, un programa de música contemporánea a cargo de participantes del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Una serie de conciertos extraordinarios incluye a la pianista china Yuja Wang, la soprano Hera Hyesang Park, la Camerata Antiqua de Curitiba bajo la dirección musical de Ricardo Kangi, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia dirigida por Yeruham Scharovsky, un concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Sylvain Gasançon y otro por la Sinfónica Petrobras bajo la batuta de Isaac Karabtchevsky.

“Colón para chicos” tendrá un programa especial para niños preparado por el Ballet Estable del Teatro Colón y el Instituto Superior de Arte, con el regreso de la producción de ¡A bailar! ¿Dónde está el maestro?, y La Bayadera, ambas con coreografía de su director Mario Galizzi; el ballet en un acto Baile de graduados con coreografía de David Lichine; el ballet en un acto Coppélia, con coreografía de Emanuel Abruzzo, dramaturgia de Juan Martín Delgado, música de Leo Délibes y dirección musical de Nicolás Kapustiansky; y el ballet romántico en dos actos Giselle, con coreografía de Gustavo Mollajoli, escenografía y vestuario de Nicola Benois e iluminación de Rubén Conde.

Como parte de la propuesta de “Vacaciones de Invierno”, en la sala del Centro de Experimentación del Teatro Colón se presentarán Colin y Colette, un espectáculo para chicos sobre la ópera El adivino de la aldea de Jean-Jacques Rousseau, con dirección escénica de Alejandro Cervera; el espectáculo coreográfico para toda la familia Mundodanza con coreografía y dirección de Laura Falcoff y dirección musical de Nicolás Kapustiansky; y el espectáculo sobre textos de Molière Moliendo a Moliere con música de Jean-Baptispte Lully y dramaturgia de Emiliano Dionisi.

La Orquesta Académica brindará conciertos dedicados a compositores como Brahms, Schumann, Bach y uno dedicado a la Camerata. Además estrenará una versión semi- escenificada de la ópera de cámara en un acto La voz que nunca calla con música de Marcelo Delgado y libreto de Ignacio Apolo, por un encargo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón; y algunas arias y escenas de conjuntos de la Ópera en zapatillas, con dirección musical de Marcelo Ayub. Además, se realizará el ciclo “Música y Cine” con la elección de relevantes títulos del cine Italiano de todos los tiempos y la dirección musical de Nicola Piovanni. Finalmente, el ciclo de “Recitales en el Salón Dorado” presentará una serie denominada Liederabend, conciertos corales para piano, cuarteto de cuerdas y una selección a cargo de Músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón.