"En el Gran Rex vamos a tocar Berrinche y también reversiones de nuestros hits", cuenta Alan Sutton

"Yo era músico callejero y hacía las canciones que me salían. Tener a chicos pre adolescentes y adolescentes siguiendo a Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad no fue planificado. Esta es una banda que armé con mis mejores amigos Gerónimo Romero, que es mi mano derecha así como guitarrista y productor, y mi amigo de los cinco años que es el manager. Juntos empezamos a entender estos tiempos y, en la la búsqueda por accesibilizar nuestra música desde las redes, que son medios que que horizontalizan la audiencia, fue apareciendo un público que no esperábamos, que es el juvenil. De todas maneras, bienvenido sea". Así comenzó la charla con Alan en anticipación al show que harán en el Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) el 9 de agosto para presentar su disco Berrinche, fecha que se suma la gira por Latinoamérica entre las que se cuentan fechas en Rosario (22 de agosto, Plataforma Lavarden) y Córdoba (24, Studio Theater).

"Siempre digo la frase: uno es un accidente, dos es casualidad y tres es una constante. Y esta constante se nos da en muchos países de manera paralela. Nos encontramos grupos familiares, jóvenes que vienen con sus padres, adolescentes y muchos niños que son fan. Me tomo las responsabilidad de dar un mensaje político -contó Alan-. de darle importancia al otro, de pregonar ciertas aptitudes humanas que en estos días de individualismo atroz se olvidan. Aprovechando a que tengo a esa juventud que que nos escucha y nos admira para utilizarlo para el bien, para dejar un mejor lugar que el que encontramos. Pero no me condiciona a la hora de escribir las letras. Soy bastante rebelde por naturaleza y siempre voy empujando los límites. Por ahí me condicionó, pero desde el otro lado. En esta presentación de Berrinche, después de venir de shows todos parados y agitando, esta vez vamos a sentarlos. Será un un bello experimento ir viendo cómo impacta del otro lado y ante todo ser genuinos en nuestra propia transformación. Para mí para mí, la fama es igual que el dinero: sin propósito no sirve de nada".

Estas y otras confesiones hizo el front man en una entrevista exclusiva que compartimos a continuación:



"Berrinche fue grabado en una cabaña en El Calafate durante 13 días de corridos. Y esa va a ser la búsqueda de show del Gran Rex. Estamos armando una suerte de cabaña con algo teatral. Vamos a tocar el disco entero y también reversiones de nuestros hits. Así que va a ser un show bastante amplio, pero muy hermoso. Tendremos una escenografía impactante, espectacular", contó Alan. El show porteño sin dudas será consagratorio para la agrupación. Encontrá acá más info sobre las entradas.