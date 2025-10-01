Este finde Kendrick Lamar cantará en River este finde

En un histórico regreso, Kendrick Lamar, la leyenda del rap y el hip hop, sumará una parada en la Argentina a su gira Grand National Tour: estará el 4 de octubre en el Estadio River Plate (Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597, CABA). Será la segunda vez que se presente en un espectáculo para recorrer la trayectoria de más de 20 años dejando una huella imborrable en la industria.

Esta serie de shows que integran la gira acompaña el lanzamiento de GNX, su último álbum de estudio que redefine los límites del hip hop contemporáneo. En esta obra, el rapero estadounidense oriundo de Compton, Los Ángeles, vuelve a combinar crítica social, narrativas personales y una propuesta sonora que lo confirma como uno de los grandes cronistas de nuestra era.

Además, será especial porque el show de apertura estará a cargo de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes acompañarán al músico en todo el segmento latinoamericano, en lo que aportará sin dudas un condimento especial ante el público de su país natal.

Las estrellas de la noche del sábado

Lamar ganó muchos elogios y premios a lo largo de la carrera, incluyendo 22 Grammy de 51 nominaciones de 2014 a 2025. También recibió dos American Music Awards, cinco Billboard Music Awards, un Brit Award, 11 MTV Video Music Awards, un Pulitzer Prize y una nominación al Óscar. La revista Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2016. En 2015, recibió el premio Generational Icon Award del Senado Estatal de California. Tres de sus álbumes de estudio fueron incluidos en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Por su parte, Ca7riel y Paco Amoroso se convirtieron en estrellas en los Estados Unidos. Del Tiny Desk a Coachella y de Glastonbury a Japón, no paran. Su música da vuelta al mundo, agigantando sus figuras, su sacrificio, su apuesta y sobre todo la cultura argentina. Como si de tachar hitos se tratara, se presentaron en el House of Blues en Chicago y este sábado los tendremos cantando para nosotros. Encontrá acá más info sobre las entradas.