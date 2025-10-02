jueves 02 de octubre de 2025
YA ES UNA TRADICION

Este mes vuelve el exitoso Vení al Teatro con entradas hasta un 90 % menos

La promo organizada por AADET incluye a más de 80 obras en la cartelera porteña. Los bonos que se usan para comprar las entradas se retiran en Tickets BsAs, justo enfrente del Obelisco. Arranca este martes!

1002_venialteatro
Vuelve Vení al Teatro todos los martes de octubre. | Aadet.

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al Teatro, que como es habitual ofrece descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de las entradas. La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, CABA) y contempla a más de 80 títulos de la cartelera. 

1002_venialteatro
Así se convierte en la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles. 
Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo. La entidad contará con más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $ 10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes. 
En Tickets BsAs frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.
Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, con DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60 % al 90 %, según de cual se trate.

Salas y espectáculos participantes

APOLO
Mi querido Presidente

ASTRAL
Antología de la zarzuela

ASTROS
Había otra vez (Cuentos en pijamas)
La llamada
La Pilarcita
Lo que el río hace
Yo no duermo la siesta

BROADWAY
Patito Feo

CARLOS CARELLA
Cosi fan tutte - La escuela de los amantes
Golda Meir. Cuestión de Estado
Proyecto Garland

0106_lengua

CHACAREREAN
El amateur
La lengua es un músculo

COLISEO
Horacio Lavandera
Ráfaga
Tigran Hamasyan
Volar es humano, aterrizar es divino

EL NACIONAL
Alejandra
El equilibrista
La cena de los tontos

KONEX
El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota
La bomba de tiempo
Vino & Tarot

LICEO
Quién es quién

1218_quien

LOLA MEMBRIVES
Rocky

MAIPO
Dalia Gutmann
El brote
Las hijas

METROPOLITAN
Al fin y al cabo es mi vida
Chanta
Cómica Buenos Aires
Cuestión de género
Druk
El Bulubú
Habitación Macbeth
Inestable
La violencia de la ternura
Las cautivas
Madre ficción
Modelo vivo muerto
Petróleo
Tirria
Una

0829_secreto

MULTITABARIS
Cuando Frank conoció a Carlitos
El secreto
Viudas e hijas

MULTITEATRO
La función que sale mal
Mamá
Toc Toc

PASEO LA PLAZA
Agotados
Carmen y Osvaldo
El jefe del jefe
El show de Nachito Saralegui
Gutenberg
La ballena
Lucas Lauriente
Magia blanca
Mi amiga y yo
Qué olor
Querido diario
Soltero 2.0
Una película sin Julie

PICADERO
Alejandro Dolina
La última sesión de Freud
La vida extraordinaria
Martín Dardik
Parlamento
Prima facie
Pundonor
Quien sea llega tarde
Quiero decir te amo
Relatividad
Sutottos

PICADILLY
Creer y reventar
Mr. Splendini
Yepeto

0114_empiezacond

POLITEAMA
Empieza con D

PREMIER
Hanukkah
Una Navidad de mierda

SALA SIN PISO
Fuerza bruta - Aven

