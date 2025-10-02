Este mes vuelve el exitoso Vení al Teatro con entradas hasta un 90 % menos

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al Teatro, que como es habitual ofrece descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de las entradas. La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, CABA) y contempla a más de 80 títulos de la cartelera.
Así se convierte en la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.
Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo. La entidad contará con más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $ 10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.
En Tickets BsAs frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.
Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, con DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60 % al 90 %, según de cual se trate.
Salas y espectáculos participantes
APOLO
Mi querido Presidente
ASTRAL
Antología de la zarzuela
ASTROS
Había otra vez (Cuentos en pijamas)
La llamada
La Pilarcita
Lo que el río hace
Yo no duermo la siesta
BROADWAY
Patito Feo
CARLOS CARELLA
Cosi fan tutte - La escuela de los amantes
Golda Meir. Cuestión de Estado
Proyecto Garland
CHACAREREAN
El amateur
La lengua es un músculo
COLISEO
Horacio Lavandera
Ráfaga
Tigran Hamasyan
Volar es humano, aterrizar es divino
EL NACIONAL
Alejandra
El equilibrista
La cena de los tontos
KONEX
El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota
La bomba de tiempo
Vino & Tarot
LICEO
Quién es quién
LOLA MEMBRIVES
Rocky
MAIPO
Dalia Gutmann
El brote
Las hijas
METROPOLITAN
Al fin y al cabo es mi vida
Chanta
Cómica Buenos Aires
Cuestión de género
Druk
El Bulubú
Habitación Macbeth
Inestable
La violencia de la ternura
Las cautivas
Madre ficción
Modelo vivo muerto
Petróleo
Tirria
Una
MULTITABARIS
Cuando Frank conoció a Carlitos
El secreto
Viudas e hijas
MULTITEATRO
La función que sale mal
Mamá
Toc Toc
PASEO LA PLAZA
Agotados
Carmen y Osvaldo
El jefe del jefe
El show de Nachito Saralegui
Gutenberg
La ballena
Lucas Lauriente
Magia blanca
Mi amiga y yo
Qué olor
Querido diario
Soltero 2.0
Una película sin Julie
PICADERO
Alejandro Dolina
La última sesión de Freud
La vida extraordinaria
Martín Dardik
Parlamento
Prima facie
Pundonor
Quien sea llega tarde
Quiero decir te amo
Relatividad
Sutottos
PICADILLY
Creer y reventar
Mr. Splendini
Yepeto
POLITEAMA
Empieza con D
PREMIER
Hanukkah
Una Navidad de mierda
SALA SIN PISO
Fuerza bruta - Aven