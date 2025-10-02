Este mes vuelve el exitoso Vení al Teatro con entradas hasta un 90 % menos

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al Teatro, que como es habitual ofrece descuentos del 60 al 90 % sobre el valor de las entradas. La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, CABA) y contempla a más de 80 títulos de la cartelera.



Así se convierte en la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.

Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo. La entidad contará con más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $ 10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.

En Tickets BsAs frente al Obelisco, se entregarán bonos a $ 2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.

Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, con DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60 % al 90 %, según de cual se trate.

Salas y espectáculos participantes

APOLO

Mi querido Presidente

ASTRAL

Antología de la zarzuela

ASTROS

Había otra vez (Cuentos en pijamas)

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Yo no duermo la siesta

BROADWAY

Patito Feo

CARLOS CARELLA

Cosi fan tutte - La escuela de los amantes

Golda Meir. Cuestión de Estado

Proyecto Garland

CHACAREREAN

El amateur

La lengua es un músculo

COLISEO

Horacio Lavandera

Ráfaga

Tigran Hamasyan

Volar es humano, aterrizar es divino

EL NACIONAL

Alejandra

El equilibrista

La cena de los tontos

KONEX

El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

La bomba de tiempo

Vino & Tarot

LICEO

Quién es quién

LOLA MEMBRIVES

Rocky

MAIPO

Dalia Gutmann

El brote

Las hijas

METROPOLITAN

Al fin y al cabo es mi vida

Chanta

Cómica Buenos Aires

Cuestión de género

Druk

El Bulubú

Habitación Macbeth

Inestable

La violencia de la ternura

Las cautivas

Madre ficción

Modelo vivo muerto

Petróleo

Tirria

Una

MULTITABARIS

Cuando Frank conoció a Carlitos

El secreto

Viudas e hijas

MULTITEATRO

La función que sale mal

Mamá

Toc Toc

PASEO LA PLAZA

Agotados

Carmen y Osvaldo

El jefe del jefe

El show de Nachito Saralegui

Gutenberg

La ballena

Lucas Lauriente

Magia blanca

Mi amiga y yo

Qué olor

Querido diario

Soltero 2.0

Una película sin Julie

PICADERO

Alejandro Dolina

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Martín Dardik

Parlamento

Prima facie

Pundonor

Quien sea llega tarde

Quiero decir te amo

Relatividad

Sutottos

PICADILLY

Creer y reventar

Mr. Splendini

Yepeto

POLITEAMA

Empieza con D

PREMIER

Hanukkah

Una Navidad de mierda

SALA SIN PISO

Fuerza bruta - Aven