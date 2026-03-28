Josefina Scaglione explora las fragilidades del amor contemporáneo en el Picadero

El escenario del Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA) se convierte desde hoy en el refugio de una historia que busca espejar las complejidades afectivas de la actualidad. Bajo la dirección general de Betty Gambartes y la dirección musical de Diego Vila, Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos protagonizan No Me Quieras Tanto, un diálogo musical que transita por el deseo de unión y el miedo a la pérdida de la libertad individual. Acompañados por un trío de músicos en vivo integrado por piano, vientos y violín, los intérpretes recorren un cancionero popular que invita a la identificación inmediata.

Para Scaglione este proyecto representa un reencuentro con un género cercano a sus inicios, aunque con una madurez interpretativa que le permite abordar temas como la soledad y la incapacidad de tomar decisiones. Respecto de su vínculo con la música en esta etapa de su carrera, la actriz sostiene que su esencia habita en muchos lugares, y que ha sido fundamental seguir su curiosidad y desarrollarse en todo lo que la interpele. "Es el reencuentro con un género un poco más cercano a aquello con lo que empecé. Sin embargo, es música muy popular, boleros, baladas y alguna cosa lírica", explica sobre el color sonoro de la obra.

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El ciclo del amor en tiempos de sobreestimulación

La trama se sumerge en el concepto de "amor líquido", explorando cómo las certezas parecen desvanecerse en una era de opciones infinitas. El personaje de Carolina, encarnado por Scaglione, atraviesa el desencuentro y la vulnerabilidad que genera el contacto con el otro en la actualidad. Sobre esta temática, la protagonista reflexiona que la obra aborda "el sentirse solo y, sin embargo, no querer comprometerse; comprometerse y hacerlo con miedo, y borrarse; el ciclo del amor en estos tiempos".

A pesar de tratar conflictos que resuenan con fuerza en la modernidad, la actriz considera que la pieza posee una cualidad atemporal. Según sus palabras, "siempre uno se va a sentir identificado con una persona que es vulnerable al amor". En este sentido, la propuesta busca atraer a diversas generaciones, desde aquellos que conservan un registro analógico del romance hasta los más jóvenes, quienes interactúan principalmente a través de la virtualidad. "Hoy el contacto con el otro es muy distinto, son menos los lugares de encuentro", señala la artista, expresando su deseo de que el público salga de la sala con ganas de conversar sobre lo visto. Aquí la entrevista completa:

La puesta en escena aprovecha la particular fisonomía semicircular del Teatro Picadero para crear una atmósfera íntima y cercana. Con escenografía de Gastón Joubert (realizada por A&B realizaciones), iluminación de Agnese Lozupone (con asistencia de Jess Tortul), diseño de vestuario de Sofía Di Nunzio, cuya producción hizo Camila Pizarro y tuvo asistencia de running de Mora Pedemonti; asesoramiento coreográfico de Manuco Firmani; diseño de sonido de Gabriel Busso; y producción general de Eloísa Canton y Bruno Pedemonti; el espectáculo se apoya en una estética que Scaglione define como "fundamentalmente elegante y simple".

La actriz destaca además el trabajo de Gambartes por ser una directora de gran sensibilidad y buen gusto, factores que contribuyen a que el material, originalmente inspirado en un éxito previo de la dupla autoral, haya tomado vida propia durante el proceso de ensayos. Los músicos en escena que acompañan a la pareja protagónica son Diego Vila (piano), Fabian Fazio (vientos) y Mariana Atamas (violin).

La funciones tendrán dos citas semanales: los domingos por la tarde y los lunes por la noche. Con este estreno, el circuito teatral porteño suma una obra que, en palabras de su protagonista, es necesaria para "hablar de la manera que a uno le sale", utilizando el teatro como una herramienta para encarnar y comprender las contradicciones del corazón humano en el presente. Encontrá acá más info sobre las entradas.